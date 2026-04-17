#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Общество

Маралы и медведь попали на видео в казахстанском заповеднике

Природа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 07:50 Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark
В национальном парке Катон-Карагай к бурому медведю примкнули маралы, сообщает Zakon.kz.

Еще 13 апреля специалисты поделились с Instagram-подписчиками свежими следами бурого медведя. Тогда сотрудники парка рассказали, что после долгой зимней спячки медведи выходят из берлог и начинают активно искать пищу.

И вот в объектив фотоловушки национального парка Катон-Карагай теперь отчетливо попали марал и бурый медведь. Кадрами нацпарк поделился 16 апреля.

По словам специалистов, весной минеральная соль играет важную роль для животных. Поэтому инспекторы оставляют специальные солевые подкормки, чтобы помочь им восстановить организм.

"Такая простая, но важная работа направлена на улучшение состояния диких животных", – подчеркнули они.

У тянь-шаньских бурых медведей в Алматинском зоопарке появились медвежата.

Алия Абди
Алия Абди
Маралы Алматинского заповедника попали в фотоловушки
18:14, 19 апреля 2023
Маралы Алматинского заповедника попали в фотоловушки
В крупнейшем заповеднике Казахстана заметили первые следы проснувшихся медведей
16:27, 13 апреля 2026
В крупнейшем заповеднике Казахстана заметили первые следы проснувшихся медведей
Медведя-скромнягу засняли в нацпарке Казахстана
16:50, 26 ноября 2025
Медведя-скромнягу засняли в нацпарке Казахстана
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана провела двусторонний матч на УТС в Астане перед чемпионатом мира
08:21, Сегодня
Сборная Казахстана провела двусторонний матч на УТС в Астане перед чемпионатом мира
Определились четвертьфинальные пары на турнире в Штутгарте с участием Рыбакиной
07:41, Сегодня
Определились четвертьфинальные пары на турнире в Штутгарте с участием Рыбакиной
Волкановски оценил вероятность реванша Ульберга и Прохазки
07:12, Сегодня
Волкановски оценил вероятность реванша Ульберга и Прохазки
Бывшая девятая ракетка мира объявил о завершении карьеры
06:50, Сегодня
Бывшая девятая ракетка мира объявил о завершении карьеры
