Маралы и медведь попали на видео в казахстанском заповеднике

В национальном парке Катон-Карагай к бурому медведю примкнули маралы, сообщает Zakon.kz.

Еще 13 апреля специалисты поделились с Instagram-подписчиками свежими следами бурого медведя. Тогда сотрудники парка рассказали, что после долгой зимней спячки медведи выходят из берлог и начинают активно искать пищу.

И вот в объектив фотоловушки национального парка Катон-Карагай теперь отчетливо попали марал и бурый медведь. Кадрами нацпарк поделился 16 апреля.

По словам специалистов, весной минеральная соль играет важную роль для животных. Поэтому инспекторы оставляют специальные солевые подкормки, чтобы помочь им восстановить организм.

"Такая простая, но важная работа направлена на улучшение состояния диких животных", – подчеркнули они.

У тянь-шаньских бурых медведей в Алматинском зоопарке появились медвежата.