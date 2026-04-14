События

В зоопарке Алматы родились редкие медвежата: посмотрите на них

медведи, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 16:04
В Алматинском зоопарке произошло очередное радостное событие – у тянь-шаньских бурых медведей появились медвежата, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что январь стал самым плодовитым месяцем. Так, Алматинский зоопарк уже рассказывал о рождении амурских тигрят, серых и рыжих кенгуру.

Что касается этого события, то два медвежонка родились у многодетных родителей Курманбека и Герды – для нее это уже четвертый приплод.

По словам руководителя отдела "Хищные млекопитающие" Гаухар Сергибаевой, медвежата появились в январе:

"Рождаются они слепыми, глухими и почти голыми. Примерно 3-4 месяца живут в домике и питаются молоком матери. Только сейчас мама начала выводить их в большой вольер. Герда уже опытная мамочка и отлично справляется со своими малышами".

По традиции зоопарк приглашает всех желающих принять участие в выборе имен для новорожденных – мальчика и девочки.

Материал по теме


В крупнейшем заповеднике Казахстана заметили первые следы проснувшихся медведей

Тянь-шаньский бурый медведь – это редкий подвид бурого медведя, который обитает в горах Центральной Азии, в том числе в Казахстане, в районах Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау. Этот вид занесен в Красную книгу Казахстана и находится под охраной. Его естественная среда обитания – высокогорные леса и альпийские зоны. Это осторожные животные, которые обычно стараются избегать встречи с человеком. Численность вида невелика, поэтому он нуждается в особой защите и сохранении.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
