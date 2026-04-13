События

В крупнейшем заповеднике Казахстана заметили первые следы проснувшихся медведей

бурый медведь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 16:27 Фото: pexels
На территории Катон-Карагайского национального парка инспекторы зафиксировали свежие следы бурого медведя. Этим снимком 13 апреля 2026 года специалисты и поделились с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка рассказали, что после долгой зимней спячки медведи выходят из берлог и начинают активно искать пищу.

В этот период они особенно осторожны, но при этом могут преодолевать большие расстояния в поисках еды.

Также есть интересный факт: медведи запоминают свою территорию настолько точно, что могут годами ходить по одним и тем же маршрутам – даже после зимы они возвращаются к знакомым тропам почти без ошибок.

Катон-Карагайский национальный парк – крупнейший парк Казахстана (643 477 га), основанный в 2001 году в Восточно-Казахстанской области. Включен в список наследия ЮНЕСКО, славится горой Белухой, Рахмановскими ключами и лечебными пантолечебницами.

Немного ранее мы рассказывали, что в 2026 году первое появление медведя перед камерой после зимней спячки на территории Алматинского государственного природного заповедника было зафиксировано 13 марта.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
