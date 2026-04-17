Актобе продолжает борьбу за чистоту: аким города Азамат Бекет присоединился к молодежному субботнику

В Актобе в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" студенты и активная молодежь внесли значительный вклад в очистку пригородных территорий от несанкционированных свалок.

В масштабном мероприятии принял участие аким города Азамат Бекет, который вместе с более чем 130 молодыми людьми собирал мусор, оказывая поддержку работникам коммунальных служб.

Параллельно сегодня в Актобе в рамках акции "Таза Қазақстан" была организована инициатива "Таза аула" (Чистый двор), в которой жители активно приводили в порядок свои дворовые территории.

"В Актобе 28 марта был объявлен двухмесячник по санитарной очистке в рамках акции "Таза Қазақстан". В ней принимают массовое участие жители города, трудовые коллективы и молодежь. Сегодня мы вышли на очистку пригородных территорий от мусора, незаконно выброшенного жителями, вместе с молодежью. В этой акции участвуют более 130 студентов и волонтеров", – отметил аким города Азамат Бекет.

Он также подвел промежуточные итоги кампании: "В трех предыдущих субботниках приняли участие около 10 тысяч человек. В результате с территории города было вывезено порядка 14 тысяч тонн мусора".

Аким подчеркнул, что проблема незаконного сброса мусора за пределами города остается актуальной: "Геопортал "Ғарыш сапары" выявил 74 несанкционированные свалки на территории города. К настоящему времени 48 из них полностью ликвидированы, по остальным объектам подрядные организации ведут работу".

По словам Азамата Бекета, в борьбе с незаконным выбросом мусора в неустановленных местах усилен контроль со стороны участковых полицейских. За период проведения двухмесячника за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечен 1191 человек (включая предупреждения и штрафы). Общая сумма наложенных штрафов составила 2 486 875 тенге.

Городской акимат продолжит привлекать молодежь к мероприятиям по призыву жителей к чистоте и порядку. В сегодняшней акции приняли участие студенты Актюбинского колледжа сервиса, Автодорожного колледжа, колледжа "Болашак", Актюбинского гуманитарно-технического колледжа ALT, Актюбинского строительно-монтажного колледжа и Высшего колледжа Регионального университета имени К. Жубанова.

Студентка Актюбинского гуманитарно-технического колледжа ALT Жансая Базарбаева выразила позицию активной молодежи:

"Для нас большой честью и огромной ответственностью является вклад в чистоту нашего города. Мы призываем жителей не выбрасывать мусор где попало. Жители даже старую мебель здесь выбрасывали. Если немного проехать, есть городской полигон, где мусор принимают бесплатно. Мы просим не портить природу и отвозить мусор туда".

Следует отметить, что для формирования культуры чистоты в Актобе усилена идеологическая и разъяснительная работа с населением. В рамках акции "Таза аула" среди жителей объявлен конкурс "Менің Ақтөбем". В нем может принять участие любой житель, занимающийся благоустройством и озеленением своего двора. За первое место установлен приз в размере одного миллиона тенге.