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В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай

В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:00 Фото: пресс-служба акимата Мангистауский области
Для проведения уборки в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" экоактивисты и представители активной молодежи отправились в каньон Ыбыкты-Сай. В акции приняли активное участие представители молодежного центра "Жастар" и студенты колледжа "Yessenov".

Каньон Ыбыкты-Сай находится в 60 километрах от Актау. Он расположен в самой глубокой впадине Казахстана – Карагие. Этот каньон – уникальное творение природы. Многие называют его Ажурным каньоном. А все потому, что на протяжении миллионов лет дожди и ветер сделали эти скалы пористыми.

В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:00

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"С волонтерами Мангистауской области мы решили провести субботник в урочище Ыбыкты-Сай. От чистоты этих мест напрямую зависит поток туристов, посещающих достопримечательности сакрального края. Необходимо, чтобы такие уникальные места оставались первозданными. Любовь к родной земле начинается с нашего к ней отношения", – рассказала волонтер города Амангуль Жамкен.


Здесь множество удивительных лабиринтов, проходов и арок. Из-за величественности и красоты казахстанский каньон часто сравнивают со знаменитым каньоном Антилопы в американском штате Аризона.

В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:00

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

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