Более 100 деревьев высадили на экоакции в районе "Сарайшык" в Астане

В районе "Сарайшық" 18 апреля состоялась масштабная экоакция с участием отцов и их детей, в ходе которого в сквере на улице Кенена Азербаева высадили более 100 деревьев, передает корреспондент Zakon.kz.

Утро выдалось по-настоящему весенним. Еще прохладный воздух, влажная земля под ногами и редкое для города чувство – когда пространство вокруг начинает меняться прямо на глазах. В сквере на улице Кенена Азербаева собирались люди – с лопатами, перчатками, с детьми за руку. Не по разнарядке, не для галочки – по внутреннему ощущению, что сегодня именно тот день, когда можно что-то оставить после себя.



Сначала – шум разговоров, смех, короткие переклички. Потом – ритм: кто-то копает, кто-то держит саженцы, кто-то аккуратно разравнивает землю. Меньше чем за час здесь появилось больше сотни молодых деревьев.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что в акции царит особая атмосфера – отцы приходят вместе с детьми, создавая живое чувство единства и общей цели. По его словам, без формальных указаний и бюрократии жители района сами объединились в рамках инициативы "Таза Казахстан", чтобы высадить деревья и навести порядок в своем микрорайоне.

"Это, мне кажется, новый показатель, новая культура. Потому что, когда президент говорит об акции "Таза Казахстан", мы должны совершенно очевидно понимать: речь не идет о банальном понимании – не только о подметании улиц или чистоте в прямом смысле. Это больше о чистоте помыслов, о новой культуре, экологической культуре. Очень важно, что без какой-то команды сверху отцы сами самоорганизовались. Управление образования, акимат района и города оказывают поддержку, что формирует эффективное взаимодействие и усиливает общий результат", – дополнил он.

В этот день в сквере собралось больше 150 человек – учителя, госслужащие, активные жители, и особенно много отцов. Они пришли не одни – рядом бегали дети, помогали, задавали вопросы, пробовали держать лопаты, как взрослые. В какой-то момент стало ясно: здесь важен не только результат, но и сам процесс – разговоры, совместная работа, время, проведенное вместе.



И это ощущение звучало в словах многих: говорили о том, что чистота и красота города – в их руках, что эти деревья – не абстрактное "озеленение", а часть личной истории. Кто-то уже представлял, как его ребенок будет каждый день идти по этой дороге в школу и знать: это дерево он посадил сам. Другой мужчина, улыбаясь, говорил, что каждый должен посадить хотя бы одно дерево в жизни – и с гордостью добавлял, что его шестилетний сын уже сделал это.

Руководитель "Союза отцов города Астаны" Бекдайыр Тлеумбай – видный общественный деятель, возглавляющий филиал Республиканского общественного объединения «Союз отцов» в Астане – отметил, что мероприятие проходит в поддержку инициативы президента "Таза Казахстан".



"Мы, как совет отцов, уже в третий раз проводим такую экоакцию. Три года назад начали ее под девизом: "100 отцов – 100 саженцев". Сегодня по городу, более чем в 20 школах и детских садах, свыше тысячи отцов высаживают деревья. Наша цель – не просто озеленение, а показать детям пример, как важно заботиться о природе, что это по силам каждому. Мы не просто сажаем деревья – в процессе общаемся с детьми, объясняем, что это за акция и что она дает. Чистота начинается с каждого из нас: это чистота души, помыслов, дел. Это любовь к Родине, к своему городу. Наша задача – научить этому детей, чтобы следующее поколение росло и воспитывалось в любви к своей родной земле. Это та работа, которую проводит наш совет отцов", – дополнил он.

По его словам, они убирают территорию вокруг школ и детских садов, красят бордюры и сажают деревья. Это уже стало ежегодной традицией, и если в этом году участие приняли тысячи отцов, то в следующем планируется привлечь до 5 тыс. участников.

В текущем году в районе "Сарайшық" реализуется комплексная работа по улучшению экологической ситуации.

"Если сегодня в рамках экоакции высажено более 100 деревьев, то до конца года планируется посадить свыше 8 тыс. деревьев. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку и увеличить зеленый фонд района. С начала весеннего сезона с территории района вывезено около 4 тысяч тонн несанкционированных свалок. Такие меры направлены не только на поддержание чистоты, но и на формирование экологической культуры жителей", – отметила заместитель акима района "Сарайшық" Шұғыла Құдайберген.

Уже к полудню сквер заметно изменился. Земля еще хранит следы работы, но уже чувствуется порядок – и в линиях посаженных деревьев, и в аккуратных дорожках, и в том, как люди, закончив, не спешат расходиться. Кто-то фотографирует, кто-то просто стоит рядом со своим саженцем.