#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

"Таза Казахстан": в Алматинской области активно подходят к экоакции

люди, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 12:40 Фото: акимат Алматинской области
В рамках реализации республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" 18 апреля 2026 года Алматинской области состоялись общеобластной субботник и акция по посадке деревьев, направленные на благоустройство и озеленение населенных территорий, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, депутаты, общественные деятели, молодежные организации, волонтеры, представители малого и среднего бизнеса, а также жители региона.

Всего в экоакции приняли участие около 32000 человек. Участники активно включились в работы по санитарной очистке территории, сбору и вывозу мусора, а также посадке деревьев.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе мероприятия была задействована техника в количестве 225 единиц. Благодаря эффективной организации работ и использованию спецтехники удалось оперативно обеспечить сбор и вывоз мусора.

Фото: акимат Алматинской области

По итогам экоакции было собрано и вывезено 264 тонны мусора. Также в рамках озеленения территории высадили около 18 000 деревьев (саженцев различных пород), что внесет значительный вклад в улучшение экологического состояния региона и развитие зеленого фонда.

Проведение экоакции было направлено на улучшение экологической ситуации в регионе, благоустройство территории и формирование экологической культуры среди населения.

Фото: акимат Алматинской области

Все запланированные работы были выполнены в полном объеме. Экоакция прошла организованно, с высокой активностью участников и хорошим уровнем координации.

Фото: акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

Проведенное мероприятие внесло значительный вклад в улучшение санитарного состояния территории и повышение экологической культуры населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: