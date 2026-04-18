"Таза Казахстан": в Алматинской области активно подходят к экоакции

В рамках реализации республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" 18 апреля 2026 года Алматинской области состоялись общеобластной субботник и акция по посадке деревьев, направленные на благоустройство и озеленение населенных территорий, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, депутаты, общественные деятели, молодежные организации, волонтеры, представители малого и среднего бизнеса, а также жители региона.

Всего в экоакции приняли участие около 32000 человек. Участники активно включились в работы по санитарной очистке территории, сбору и вывозу мусора, а также посадке деревьев.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе мероприятия была задействована техника в количестве 225 единиц. Благодаря эффективной организации работ и использованию спецтехники удалось оперативно обеспечить сбор и вывоз мусора.

По итогам экоакции было собрано и вывезено 264 тонны мусора. Также в рамках озеленения территории высадили около 18 000 деревьев (саженцев различных пород), что внесет значительный вклад в улучшение экологического состояния региона и развитие зеленого фонда.

Проведение экоакции было направлено на улучшение экологической ситуации в регионе, благоустройство территории и формирование экологической культуры среди населения.

Все запланированные работы были выполнены в полном объеме. Экоакция прошла организованно, с высокой активностью участников и хорошим уровнем координации.

Проведенное мероприятие внесло значительный вклад в улучшение санитарного состояния территории и повышение экологической культуры населения.