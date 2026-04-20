Национальный госпиталь принял участие в акции "Таза Қазақстан"

В Алматы 18 апреля 2026 года врачи на время сменили белые халаты на рабочие перчатки. Сотрудники Национального госпиталя вместе с горожанами вышли на посадку деревьев в рамках экологической эстафеты "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Очередной этап экологической эстафеты развернулся в Алматы, на этот раз сотрудники Национального госпиталя вышли не в операционные, а на улицы Алмалинского района, чтобы посадить деревья и дать городу новое дыхание.

К инициативе присоединились представители промышленности, спортсмены и студенты, превратив обычный субботник в городское событие, где разные сообщества действуют как единая кровеносная система, работая на пользу всего организма, а в нашем случае мегаполиса.

Новые сосны появились на участке перед Алматинским заводом тяжелого машиностроения, в районе, где зелени давно не хватает. Плотная застройка и интенсивный трафик сделали эту территорию уязвимой с экологической точки зрения, поэтому каждое высаженное дерево здесь – это "спасибо" от природы нашего города и шаг к более здоровой и комфортной среде.

Фото: Национальный госпиталь МЦ УДП РК

Сосны уверенно приживаются в городской среде, помогают очищать воздух и со временем формируют устойчивый зеленый каркас территории. В перспективе этот участок способен превратиться из обычного городского пространства в точку притяжения, в место, куда жители будут приходить за свежим воздухом, прогулками и активным отдыхом.

"Наш Национальный госпиталь присоединился к субботнику в рамках проекта "90 лет Алмалинскому району". Поскольку мы находимся в Алмалинском районе, для нас это не просто участие, а вклад в развитие своей территории, в честь юбилея мы высадили 90 саженцев. В акции приняли участие около 100 сотрудников госпиталя: мы убрали территорию и высадили именные деревья, оставив после себя ощутимый и долгосрочный результат", – рассказывает советник директора Национального госпиталя Сауле Марденова.

Несмотря на прохладную погоду, участники быстро задали нужный ритм, бодрый, почти как на утреннем обходе в госпитале. Перед началом посадки провели коллективную зарядку, для медиков это естественное продолжение профессии, где профилактика и здоровье начинаются с простых привычек. Такой разогрев перед посадкой деревьев стал символичным напоминанием, что забота о человеке невозможна без заботы о среде, в которой он живет.

Акция вышла за рамки обычного субботника и получила поддержку на уровне города, к ней присоединились представители аппарата акима Алматы. Это придало акции более широкий формат и подчеркнуло ее масштабный характер, ведь в инициативу оказались вовлечены как государственные структуры, так и представители бизнеса и горожане.

Экологическая эстафета "Таза Қазақстан" постепенно выходит за рамки отдельных акций и превращается в устойчивое движение, которое объединяет все больше регионов и участников.

В Национальном госпитале отметили, что участие в таких инициативах – это не разовый выход на субботник, а часть более широкой работы, связанной с формированием культуры, ответственности и внимательного отношения к городской среде.

Проведенная акция стала наглядным примером того, как общие усилия постепенно меняют городскую среду. Особенно показательно, что к этой работе присоединились медики, люди с плотным графиком и высокой нагрузкой, для которых помощь пациентам остается ежедневным приоритетом. Тем не менее они находят время и силы, чтобы участвовать в жизни города и делать вклад за пределами своей основной профессии.

Высаженные деревья в этом контексте совсем не разовый жест, а долгосрочный вклад в качество городской среды, эффект которого жители смогут почувствовать уже в ближайшие годы.