События

Члены Национального курултая приняли участие в акции "Таза Қазақстан"

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 15:06 Фото: Акорда
11 октября 2025 года государственный советник Ерлан Карин и члены Национального курултая приняли участие в акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Государственный советник Ерлан Карин и члены Национального курултая приняли участие в акции "Таза Қазақстан".

Данная акция стартовала в прошлом году по инициативе главы государства и уже обрела общенациональный характер.

В рамках кампании государственный советник и члены Национального курултая высадили деревья в Астане и Алматы.

Фото: Акорда

Члены Национального курултая поддержали акцию "Таза Қазақстан", отметив, что она способствует объединению общества и развитию экологической культуры. В этой связи члены Национального курултая призывают граждан страны активно инициировать и вовлекаться в проекты в поддержку акции.

Ерлан Карин в свою очередь поблагодарил членов Национального курултая за участие и поддержку кампании. Он подчеркнул, что "Таза Қазақстан" является важнейшей составляющей идеологической платформы страны.

Фото: Акорда

Государственный советник также отметил, что данная акция благоприятно влияет на культуру поведения и ответственное, бережное отношение к окружающей среде и в целом к стране.

Таким образом, кампания "Таза Қазақстан" стала основой для формирования новой модели поведения и общественной этики.

Также сегодня, 11 октября, Токаев принял участие в экологической акции в Ботаническом саду Астаны и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе.

Айсулу Омарова
