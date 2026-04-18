В Шымкенте прошла акция "Таза аула": участие приняли более 55 тысяч человек

18 апреля 2026 года в городе Шымкенте в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" прошел масштабный общегородской день чистоты, сообщает Zakon.kz.

Акция под названием "Таза аула" охватила все пять районов мегаполиса и была направлена на формирование экологической культуры, а также повышение ответственности жителей за родной город.

В масштабном экологическом мероприятии приняли активное участие жители города, волонтеры, молодежь, ветераны труда, а также сотрудники различных учреждений и организаций и работники коммунальных служб. В результате совместных усилий были очищены дворы, улицы и общественные пространства, проведены покос травы, обрезка деревьев и побелка.

Всего в акции приняли участие около 55 тысяч человек, было задействовано 352 единицы специальной техники. В результате вывезено более 461 тонны бытовых и строительных отходов.

Фото: акимат Шымкента

Особую активность в ходе акции проявила молодежь города. Около 500 молодых людей и волонтеров приняли участие в организации и проведении уборочных работ на территориях районов. Кроме того, в мероприятии участвовали главные экологические персонажи города – Эконай и Экобек, которые призывали жителей бережно относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту.

Фото: акимат Шымкента

На районном уровне работы также были организованы на высоком уровне. В Абайском районе уборка началась с двора многоквартирного дома №6, расположенного на улице Шмидта в микрорайоне Туран, и продолжилась на других территориях. В районе было задействовано более 22 тысяч человек и 50 единиц техники, вывезено свыше 118 тонн отходов.

В Аль-Фарабийском районе были очищены дворы нескольких жилых домов в микрорайоне №15, территории приведены в порядок. В работах участвовали жители, сотрудники сферы образования, коммунальных служб и молодежь. Всего приняли участие около 5 тысяч человек, задействовано 39 единиц техники, вывезено более 90 тонн мусора.

Фото: акимат Шымкента

В Енбекшинском районе субботник прошел на участке от улицы Е. Спатаева до улицы Айдын, а также во дворах многоэтажных домов по улице Алдиярова. Территории были очищены, проведен уход за зелеными насаждениями. В мероприятии приняли участие более 13 тысяч человек, задействовано 86 единиц техники, вывезено 65 тонн отходов.

В Каратауском районе были приведены в порядок дворы микрорайона "Астана" и других жилых массивов, проведены работы по благоустройству. В акции приняли участие более 6 тысяч человек и 60 единиц техники, вывезено 54 тонны мусора.

Фото: акимат Шымкента

В Туранском районе уборочные работы проводились на нескольких участках, в том числе на проспекте Республики и прилегающих улицах. Основные работы были сосредоточены в районе рынка скота. В мероприятии приняли участие около 9 тысяч человек и 117 единиц техники, вывезено более 133 тонн отходов.

По словам участников, программа "Таза Қазақстан" – это не разовая акция, а долгосрочная и системная работа, направленная на формирование экологической культуры. Эффективность таких инициатив возрастает, когда чистота становится ежедневной привычкой каждого жителя.

Жители Шымкента вновь продемонстрировали пример единства и ответственности. Чистая среда – залог качественной жизни, а ее сохранение – общая обязанность каждого.