ДТП на аль-Фараби, электросамокаты и контроль средней скорости: какие изменения ждут водителей в Казахстане

20 апреля 2026 года состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, на котором рассмотрены меры по обеспечению дорожной безопасности в рамках концепции президента "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе правительства, с докладами выступили министры внутренних дел Ержан Саденов, транспорта – Нурлан Сауранбаев, а также заслушаны акимы городов Астаны – Женис Касымбек, Алматы – Дархан Сатыбалды и Туркестанской области – Нуралхан Кушеров.

По данным МВД, ежегодно в ДТП травмируются порядка 40 тыс. граждан, а число погибших составляет около 2,5 тыс. человек. В 2025 году смертность на дорогах страны снизилась на 10%, с начала 2026 года – на 4%.

Ержан Саденов сообщил, что основными причинами аварийности являются низкая транспортная дисциплина, состояние дорожной инфраструктуры, особенно в зимнее время, и техническое состояние автотранспорта. Имеются проблемы с недостаточным охватом систем контроля средней скорости. Высокой остается доля ДТП в населенных пунктах – 84% всех аварий. В части дисциплины водителей подчеркнуто, что до 90% ДТП происходят по их вине. С начала года выявлено более 3 млн нарушений ПДД, задержаны 5,5 тыс. водителей в состоянии опьянения.

В целях снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения в Казахстане внедряются цифровые решения. На дорогах республики действует порядка 30 тыс. камер, фиксирующих более 60% нарушений. Внедряются системы контроля средней скорости и расширяется сеть видеонаблюдения. Кроме того, развивается "скрытое" патрулирование. Дополнительно усиливается контроль за техническим состоянием транспорта и прохождением техосмотра.

МВД предлагается усилить требования к проверке транспорта с газобаллонным оборудованием, а также запретить допуск к техосмотру грузового и пассажирского транспорта без обязательной светоотражающей маркировки.

Проводится работа по обновлению дорожной инфраструктуры: разметки, знаков, освещения и пешеходных переходов. На загородных трассах внедряются лазерные системы, повышающие видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, – такие решения уже применяются в 11 регионах на 22 участках.

Министр внутренних дел сообщил, что с 1 июля 2026 года вводятся дополнительные требования к использованию электросамокатов, включая обязательное страхование ответственности и ужесточение требований к кикшеринговым компаниям.

Руководитель правительства поручил акиматам в кратчайшие сроки определить места для стоянки электросамокатов и обеспечить создание соответствующей инфраструктуры – установить запретные зоны для движения с соответствующими дорожными знаками, предусмотреть развитие велодорожек в региональных планах.

О принимаемых Министерством транспорта совместно с МВД мерах, направленных на предупреждение ДТП, снижение тяжести последствий и формирование безопасной дорожной среды, доложил Нурлан Сауранбаев.

В рамках модернизации дорожной сети за последние 5 лет 11 тыс. км дорог, или 45% от общей протяженности, переведены в I и II технические категории, что повысило уровень безопасности за счет разделения встречных потоков и расширения проезжей части. Для вывода транзитного транспорта из населенных пунктов построены 65 обходов и 38 надземных пешеходных переходов. До 2030 года планируется дополнительно перевести еще 2 тыс. км дорог, по ряду проектов работы уже начаты.

"С учетом того, что основной причиной ДТП остается превышение скорости, отдельный акцент сделан на инструментах контроля скоростного режима. На сегодня система контроля средней скорости внедрена на 8 наиболее интенсивных платных участках общей протяженностью 2 тыс. км. Эта мера позволила снизить количество ДТП на 15%. С учетом положительного эффекта до конца мая текущего года планируется расширение системы еще на 18 участках протяженностью 2,9 тыс. км", – подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

Кроме того, ведется работа по упорядочению рынка пассажирских перевозок. Совместно с МВД и агрегаторами такси из перевозочного процесса исключены порядка 63 тыс. праворульных автомобилей. Разрабатываются законодательные поправки, предусматривающие запрет на использование переоборудованных праворульных автомобилей в такси, а также усиление ответственности агрегаторов за контроль перевозчиков и водителей.

В ходе заседания заслушаны акимы регионов, где фиксируется рост аварийности.

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил об усилении систем автоматической фиксации нарушений. В столице функционирует 6,1 тыс. камер, а также реализуются инфраструктурные решения, включая развитие освещения – 1,3 тыс. км, велодорожек – 1,7 тыс. км и тротуаров – 53,6 тыс. км.

В Туркестанской области, по словам акима Нуралхана Кушерова, расширяется система контроля: функционируют 131 комплекс "Сергек" и 282 стационарных комплекса, установлены "умные" камеры – 48 на 24 участках.

Премьер-министр также обратил внимание на резонансное ДТП в Алматы на пр. аль-Фараби, в результате которого погибли трое молодых людей, и поручил акиму города Дархану Сатыбалды принять дополнительные меры по снижению аварийности.

В Алматы на сегодня расширяется автоматическая фиксация нарушений и внедряются интеллектуальные системы управления трафиком, в том числе реализуются проекты светофорных объектов и регулируемых пешеходных переходов.

Подводя итоги, премьер-министр отметил, что, несмотря на снижение отдельных показателей, ситуация на дорогах требует принятия дополнительных мер по повышению безопасности, так как впереди летний период и сезон отпусков, что традиционно сопровождается ростом мобильности населения и, соответственно, увеличением рисков ДТП.

Премьер-министр акцентировал внимание на усилении контроля за регулированием вождения электровелосипедов и мопедов в связи с поступающими от граждан жалобами. По данным МВД, водителей данных транспортных средств обязали соблюдать ПДД и иметь водительские права.

"Важно постоянно работать над повышением транспортной дисциплины и культуры вождения. На это еще раз обратил внимание глава государства на недавней церемонии награждения ученых. Водители должны понять раз и навсегда, что правила нужно соблюдать все время, а не только в "поле зрения" камер. В столице успешно применяется "скрытое" патрулирование. Есть определенный эффект. Остальным регионам нужно перенять этот опыт", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам:

Министерствам внутренних дел, просвещения, культуры и информации, акиматам активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения и безопасности. Особенно – усилить данную работу со школьниками и родителями в преддверии школьных каникул.

Министерству транспорта следует актуализировать систему прохождения технических осмотров с учетом озвученных предложений МВД и в целом усилить контроль в данной сфере.

Отмечен положительный эффект от внедрения систем фиксации средней скорости. Подчеркнута необходимость расширения их применения, в том числе за пределами платных республиканских трасс. Министерству транспорта совместно с акиматами поручено решить вопрос установки соответствующих камер на областных дорогах.

Кроме того, акцент сделан на необходимости создания безопасной транспортной инфраструктуры в населенных пунктах, где происходит около 80% всех ДТП. Четверть пострадавших составляют пешеходы.

Акиматам поручено увеличить количество регулируемых пешеходных переходов, установить ограждения и освещение, а также обеспечить нанесение качественной дорожной разметки.

Ранее сообщалось, что на заседании МВК рассмотрены вопросы закрепления принципа "Закон и Порядок" для обеспечения качественного и оперативного внедрения норм принятой на референдуме Конституции.

Материал по теме Казахстанцев начнут уведомлять об утечках данных: что изменится

Также на заседании МВК рассмотрена миграционная ситуация в Казахстане и меры по ее регулированию.