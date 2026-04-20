Общество

Казахстанцев начнут уведомлять об утечках данных: что изменится

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 14:23 Фото: unsplash
На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил премьер-министру Олжасу Бектенову о мерах по борьбе с киберугрозами, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МИИЦР, ведомство ведет работу по защите персональных данных. Установлены четкие сроки хранения и правила обработки данных. В мобильном приложении Egov Mobile реализован механизм отзыва согласия граждан на обработку персональных данных. В направлении по защите персональных данных вносятся изменения в Закон РК "О персональных данных и их защите".

"Планируется создание реестра операторов персональных данных, а также обязанность уведомления граждан об утечках данных. Дополнительно вводится уголовная ответственность за массовые утечки данных в рамках конституционной реформы. Цель – усилить защиту данных, повысить ответственность и доверие граждан к цифровым сервисам", – подчеркнул Жаслан Мадиев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве. О том, какие вопросы были рассмотрены на заседании МВК и какие поручения дал глава правительства, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане начнут уголовно наказывать за утечку персональных данных
09:56, 18 марта 2026
В Казахстане начнут уголовно наказывать за утечку персональных данных
Аудит кибербезопасности начнут проводить в Казахстане
11:21, 08 января 2026
Аудит кибербезопасности начнут проводить в Казахстане
Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев
10:48, 06 января 2026
Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный российский хоккеист претендует на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли
14:39, Сегодня
Звёздный российский хоккеист претендует на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли
Каролина Мухова пострадала после поражения от Елены Рыбакиной в финале топ-турнира
14:20, Сегодня
Каролина Мухова пострадала после поражения от Елены Рыбакиной в финале топ-турнира
"Продолжать в том же духе": Рыбакина рассказала о преследовании Соболенко в рейтинге WTA
14:01, Сегодня
"Продолжать в том же духе": Рыбакина рассказала о преследовании Соболенко в рейтинге WTA
Шестой тур КПЛ установил рекорд посещаемости
13:40, Сегодня
Шестой тур КПЛ установил рекорд посещаемости
