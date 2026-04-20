Казахстанцев начнут уведомлять об утечках данных: что изменится

На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил премьер-министру Олжасу Бектенову о мерах по борьбе с киберугрозами, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МИИЦР, ведомство ведет работу по защите персональных данных. Установлены четкие сроки хранения и правила обработки данных. В мобильном приложении Egov Mobile реализован механизм отзыва согласия граждан на обработку персональных данных. В направлении по защите персональных данных вносятся изменения в Закон РК "О персональных данных и их защите".

"Планируется создание реестра операторов персональных данных, а также обязанность уведомления граждан об утечках данных. Дополнительно вводится уголовная ответственность за массовые утечки данных в рамках конституционной реформы. Цель – усилить защиту данных, повысить ответственность и доверие граждан к цифровым сервисам", – подчеркнул Жаслан Мадиев.

