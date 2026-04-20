В Казахстане усиливают контроль за правопорядком

Премьер Олжас Бектенов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве. Рассмотрены вопросы закрепления принципа "Закон и Порядок" для обеспечения качественного и оперативного внедрения норм принятой на референдуме Конституции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Главой государства в конце прошлого года подписан Закон РК "О профилактике правонарушений", в соответствии с которым расширены перечень субъектов профилактики правонарушений и состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В принятой на всенародном референдуме Конституции одним из основополагающих закреплен принцип "Закон и Порядок", направленный на укрепление правового государства, обеспечение общественной безопасности и "нулевой терпимости" к правонарушениям. Одним из законодательных новшеств является вовлечение всех госорганов, граждан и местного сообщества в работу по профилактике правонарушений. Это наша общая задача", – подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Руководитель правительства отметил, что дальнейшая деятельность МВК будет направлена на обеспечение реализации и закрепление конституционного принципа "Закон и Порядок".

По вопросу реализации разработанной по поручению главы государства Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с обществом доложил министр внутренних дел Ержан Саденов. С комментариями выступили заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр финансов Мади Такиев, а также заслушаны акимы Жамбылской и Актюбинской областей.

Концепция направлена на консолидацию усилий государственных органов и институтов гражданского общества в формировании целостной системы профилактики правонарушений. Ключевыми ее элементами являются раннее предупреждение, межведомственное взаимодействие и развитие инфраструктуры безопасности.

В рамках соответствующего Плана действий принят ряд мер:

Со 2 марта 2026 года вступил в силу новый Закон "О профилактике правонарушений".

В целях противодействия интернет-мошенничеству введена биометрическая идентификация абонентов сотовой связи, а также подписана Конвенция ООН по противодействию киберпреступности.

Утверждены План противодействия насилию в сфере быта и Правила оказания психологической помощи агрессорам. Порядка 1 тыс. гражданам в прошлом году назначена психологическая коррекция.

Введена уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к вступлению в брак.

Реализованы меры профилактики рецидивной преступности путем усиления контроля за поведением ранее судимых лиц с применением электронных браслетов.

По данным МВД, внедрение новых форматов и совершенствование законодательства обеспечило снижение уровня преступности в Казахстане на 6% в прошлом году, за первый квартал текущего года – на 9%.

Вместе с тем министр внутренних дел Ержан Саденов указал на ряд вопросов, требующих усиления мер со стороны акиматов Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей, области Абай. В частности, речь идет о строительстве и реконструкции полицейских пунктов, установке автоматических систем фиксации нарушений ПДД, развитии инфраструктуры связи.

Премьер-министр акцентировал внимание на неисполненных задачах по укреплению материально-технической базы правоохранительных органов в ряде регионов. Акиматам поручено провести детальный анализ и обеспечить в текущем году полную реализацию всех мероприятий.

О принимаемых мерах по правовому просвещению граждан доложила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. Информационная работа ведется по таким направлениям, как разъяснение норм законодательства, профилактика правонарушений, борьба с мошенничеством и коррупцией.

Руководитель правительства отметил положительную динамику в вопросе правового просвещения граждан и поручил Министерству культуры и информации совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить ее дальнейшее развитие, в том числе за счет адресной работы с целевыми группами и использования актуальных инструментов взаимодействия с населением.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о проводимой работе по защите персональных данных граждан.

В целях противодействия киберпреступности в Казахстане увеличены размеры штрафов в сфере информационной безопасности – от 100 до 1000 МРП, в сфере защиты персональных данных – от 1000 до 2000 МРП. Внедрена биометрическая аутентификация для операторов, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа. Кроме того, введены требования по недопущению пропуска несанкционированного трафика (фрода), обязательному наличию антифрод-центров у операторов связи и интеграции с антифрод-центром Национального банка. Также введено регулирование ввоза и регистрации SIM-карт и ряд иных мер.

"Киберпреступники зачастую оперативнее пользуются современными цифровыми технологиями. Нужны более действенные меры противодействия интернет-мошенничеству. МВД совместно с заинтересованными госорганами поручаю внести дополнительные предложения по механизмам блокировки мошеннических транзакций, а также обмену данными между госорганами и банками по выявлению лжеколл-центров. Ускорить внедрение проекта "Цифровой полицейский", а также расширить практику киберволонтерства и подготовку кадров", – отметил премьер-министр.

Также поручено в кратчайшие сроки завершить работу по согласованию проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях".

Рассмотрена проводимая местными исполнительными органами работа по ресоциализации ранее судимых лиц.

Премьер-министр дал ряд поручений по данному направлению в связи с предстоящей амнистией.

В сфере семейно-бытового насилия необходимо усилить профилактическую и межведомственную работу. Министерству здравоохранения поручено расширить охват психологической коррекцией лиц, склонных к насилию, а также повысить доступность услуг кризисных центров. Акиматам – усилить взаимодействие всех уполномоченных органов с рассмотрением данного вопроса на заседаниях региональных комиссий.

Премьер-министр отметил, что одним из приоритетных направлений акиматов должно стать строительство объектов для органов полиции, в том числе посредством использования механизмов ГЧП. Задача местных исполнительных органов – обеспечить безопасность на территориях населенных пунктов.

По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов поручил МВД усилить координацию для качественного исполнения мероприятий Концепции обеспечения общественной безопасности.

14 апреля 2026 года Олжас Бектенов напомнил чиновникам об ответственности за темпы развития экономики.