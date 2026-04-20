Чиновники нажились на детях-сиротах в Жамбылской области

Фото: freepik
В Меркенском районе прокуроры восстановили права 11 студентов-сирот, которых руководство местного колледжа лишило положенных выплат. Администрация учебного заведения не только задерживала социальные пособия, но и оставила подопечных без оздоровительного отдыха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области. По данным надзорного органа, 11 студентов-сирот в Меркенском районе не получали положенные соцпособия.

Кроме того, руководство колледжа не обеспечило их бесплатными путевками в лагеря и санатории, хотя обязано было сделать это за счет организации.

"В результате принятых мер прокурорского надзора учащимся выплачены причитающиеся социальные пособия. Кроме того, принимаются меры по обеспечению их путевками в трудовые лагеря и санаторно-курортные учреждения". Прокуратура Жамбылской области

В прокуратуре подчеркнули, что по факту выявленных нарушений виновные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности, а соблюдение прав детей из социально уязвимых категорий находится на особом контроле.

Ранее Генпрокуратура Казахстана предупредила о серьезной угрозе.

Канат Болысбек
Читайте также
Чиновники в СКО лишили жилья 43 детей-сирот
18:07, 22 мая 2024
Чиновники в СКО лишили жилья 43 детей-сирот
Студенты из Кокшетау угрозами заставили юношу оформить микрозайм
15:48, 12 апреля 2025
Студенты из Кокшетау угрозами заставили юношу оформить микрозайм
Как можно будет стать наставником детей-сирот в Казахстане
17:21, 06 марта 2024
Как можно будет стать наставником детей-сирот в Казахстане
Читайте также
"Кайрат" опубликовал изменённое расписание матчей
19:09, Сегодня
"Кайрат" опубликовал изменённое расписание матчей
Red Bull Four 2 Score в Казахстане: 6 городов, сотни команд и одна путёвка на мировой финал в Торонто
18:51, Сегодня
Red Bull Four 2 Score в Казахстане: 6 городов, сотни команд и одна путёвка на мировой финал в Торонто
Американская лига вольной борьбы хочет подписать олимпийского чемпиона из России
18:41, Сегодня
Американская лига вольной борьбы хочет подписать олимпийского чемпиона из России
Американский боец UFC заявил о желании провести схватку с Чимаевым
18:11, Сегодня
Американский боец UFC заявил о желании провести схватку с Чимаевым
