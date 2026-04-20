Чиновники нажились на детях-сиротах в Жамбылской области

В Меркенском районе прокуроры восстановили права 11 студентов-сирот, которых руководство местного колледжа лишило положенных выплат. Администрация учебного заведения не только задерживала социальные пособия, но и оставила подопечных без оздоровительного отдыха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Кроме того, руководство колледжа не обеспечило их бесплатными путевками в лагеря и санатории, хотя обязано было сделать это за счет организации.

"В результате принятых мер прокурорского надзора учащимся выплачены причитающиеся социальные пособия. Кроме того, принимаются меры по обеспечению их путевками в трудовые лагеря и санаторно-курортные учреждения". Прокуратура Жамбылской области

В прокуратуре подчеркнули, что по факту выявленных нарушений виновные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности, а соблюдение прав детей из социально уязвимых категорий находится на особом контроле.

