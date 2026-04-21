Общество

Казахстан ужесточает отбор мигрантов и открывает двери для специалистов и инвесторов

Миграционная ситуация в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 07:48 Фото: МИД РК
21 апреля заместитель премьер-министра-министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о проводимой работе по совершенствованию миграционной политики и мерах по привлечению в страну высококвалифицированных специалистов, сообщает Zakon.kz.

Со слов Аиды Балаевой, в стране с 10 апреля 2026 года вступили в силу новые меры по регулированию приема иностранцев на постоянное проживание. Они направлены на повышение качества человеческого капитала и привлечение востребованных кадров. Казахстан сохраняет упрощенный порядок въезда для инвесторов и специалистов востребованных профессий.

"Для инвесторов остаются отдельные категории виз, которые выдаются руководителям и участникам инвестиционных проектов, а также членам их семей. Эти меры позволяют в упрощенном порядке входить в экономику страны, развивать бизнес и создавать новые рабочие места", – отметила министр.

Отдельный акцент сделан на привлечении профессионалов в дефицитных сферах.

"Специальные визы, включая категорию для получения постоянного проживания, предусмотрены для иностранных граждан, обладающих востребованными профессиями – среди них нейрохирурги, гематологи, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, бактериологи, специалисты по графической анимации и другие", – пояснила она.

Всего перечень включает 51 профессию и регулярно обновляется.

"Данный список не является статичным. В зависимости от экономических потребностей он постоянно актуализируется. Очередное обновление будет осуществлено до конца текущего года в рамках реализации концепции миграционной политики до 2030 года", – добавила Балаева.

Также в стране внедряются новые форматы виз.

"Мы вводим новые категории виз для высококвалифицированных специалистов и цифровых кочевников, что позволит привлекать глобальные таланты и современные технологии", – подчеркнула министр.

По ее словам, предусмотрена и возможность упрощенного въезда по ходатайству госорганов.

"Иностранный гражданин может въехать в Казахстан в упрощенном порядке на основании мотивированного ходатайства отраслевого уполномоченного государственного органа", – уточнила она.

В заключение Аида Балаева отметила, что принимаемые меры направлены на баланс интересов государства, бизнеса и общества.

"Казахстан последовательно выстраивает современную, открытую и ответственную миграционную политику, создавая условия для привлечения человеческого капитала и устойчивого развития страны", – резюмировала она.

20 апреля премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в ходе которого рассмотрена миграционная ситуация в Казахстане и меры по ее регулированию.

