В Уральске госслужащие убрали от мусора прибрежную территорию памятника природы

Сотрудники Департамента судебной администрации и Департамента юстиции внесли значимый вклад в улучшение экологического состояния города Уральска, сообщает Zakon.kz.

В рамках экологической акции государственные служащие совместно с семьями и детьми провели масштабную уборку прибрежной территории поймы государственного памятника природы – озера Садовское, а также очистку его русла от мусора и загрязнений.

Мероприятие реализовано в поддержку общенациональной экологической инициативы "Таза Қазақстан", объявленной главой государства 8 апреля 2024 года. Акция стала наглядным примером объединения усилий государства и общества в вопросах сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры.

Фото: пресс-служба акимата города Уральск

Особое значение мероприятию придало участие детей, что подчеркивает важность воспитания бережного отношения к природе с раннего возраста и укрепления семейных ценностей через совместные добрые дела.

Завершающим этапом акции стала установка на берегу озера специализированной кормушки для диких лебедей и уток. Инициатива направлена на поддержку местной экосистемы и создание благоприятных условий для обитания птиц. В дальнейшем кормушка будет регулярно пополняться силами сотрудников государственных органов, жителей города и гостей парка, становясь символом заботы, ответственности и любви к природе.

"Основным посылом инициативы главы государства "Таза Қазақстан", на мой взгляд, является очищение окружающей нас среды, сердец и души. Чистота природы и наших намерений неразрывны и созвучны. Данная акция президента позволяет определить важность и приоритет связи человека с окружающей природой. В условиях происходящего очень ценно мирное небо и важно сохранить и приумножить красоту и богатство нашей природы". Руководитель Департамента судебной администрации по ЗКО Айдар Тыныбаев

Всех жителей и гостей региона призвали поддержать экологическую инициативу "Таза Қазақстан" и внести вклад в сохранение чистоты, уюта и природного богатства родного края.