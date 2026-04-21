Общество

В Уральске госслужащие убрали от мусора прибрежную территорию памятника природы

уборка, субботник, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 12:29 Фото: пресс-служба акимата города Уральск
Сотрудники Департамента судебной администрации и Департамента юстиции внесли значимый вклад в улучшение экологического состояния города Уральска, сообщает Zakon.kz.

В рамках экологической акции государственные служащие совместно с семьями и детьми провели масштабную уборку прибрежной территории поймы государственного памятника природы – озера Садовское, а также очистку его русла от мусора и загрязнений.

Мероприятие реализовано в поддержку общенациональной экологической инициативы "Таза Қазақстан", объявленной главой государства 8 апреля 2024 года. Акция стала наглядным примером объединения усилий государства и общества в вопросах сохранения окружающей среды и формирования экологической культуры.

Фото: пресс-служба акимата города Уральск

Особое значение мероприятию придало участие детей, что подчеркивает важность воспитания бережного отношения к природе с раннего возраста и укрепления семейных ценностей через совместные добрые дела.

Фото: пресс-служба акимата города Уральск

Завершающим этапом акции стала установка на берегу озера специализированной кормушки для диких лебедей и уток. Инициатива направлена на поддержку местной экосистемы и создание благоприятных условий для обитания птиц. В дальнейшем кормушка будет регулярно пополняться силами сотрудников государственных органов, жителей города и гостей парка, становясь символом заботы, ответственности и любви к природе.

Фото: пресс-служба акимата города Уральск

Фото: пресс-служба акимата города Уральск

"Основным посылом инициативы главы государства "Таза Қазақстан", на мой взгляд, является очищение окружающей нас среды, сердец и души. Чистота природы и наших намерений неразрывны и созвучны. Данная акция президента позволяет определить важность и приоритет связи человека с окружающей природой. В условиях происходящего очень ценно мирное небо и важно сохранить и приумножить красоту и богатство нашей природы". Руководитель Департамента судебной администрации по ЗКО Айдар Тыныбаев

Всех жителей и гостей региона призвали поддержать экологическую инициативу "Таза Қазақстан" и внести вклад в сохранение чистоты, уюта и природного богатства родного края.

Айсулу Омарова
Экс-сотрудник ДУИС задержан в Уральске
Более 11 тысяч тонн мусора убрали на субботниках в СКО
Жители Уральска вышли на озеленение города в рамках акции "Таза Қазақстан"
Известный футбольный комментатор стал руководителем в команде КПЛ
"Она готова": мировой теннис "анонсировал" участие Елены Рыбакиной в Мадриде
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
