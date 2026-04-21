Казахстанцев напугали слухи о крысином яде в детском питании: что выяснил Минздрав
Фото: pixabay
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана прокомментировали сообщения средств массовой информации (СМИ) о якобы обнаруженном крысином яде в детском питании HiPP, произведенном в Германии, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ведомстве 21 апреля 2026 года, официальная информация от органов Евросоюза через систему быстрого оповещения о безопасности продуктов (RASFF), а также по линии сети ВОЗ INFOSAN в Казахстан не поступала.
Кроме того, указанный продукт не зарегистрирован в Едином реестре ЕАЭС, а значит, его продажа на территории Казахстана и других стран союза запрещена.
В настоящее время специалисты проводят проверку на предмет возможного появления продукции в продаже.
"По итогам мониторинга, проведенного в регионах, данный товар в магазинах не обнаружен", – подчеркнули специалисты.
Однако в случае выявления продукта в торговых точках казахстанцев просят сообщать об этом в территориальные подразделения Комитета.
О том, что крысиный яд обнаружили в детском питании, стало известно 19 апреля. Это произошло в Австрии.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript