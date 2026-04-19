Мир

В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд – продукцию сняли с продажи

детское питание, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 16:45 Фото: freepik
В Австрии полиция выявила крысиный яд в банке детского питания HiPP. Продукцию уже отозвали из магазинов сети Spar после жалобы покупателя, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о банке пюре из моркови и картофеля (190 г). По данным полиции федеральной земли Бургенланд, в образце обнаружили токсичное вещество. Аналогичные предварительные результаты получили и по банкам, изъятым в Чехии и Словакии, пишет The Guardian.

Производитель не исключает, что речь идет о внешнем вмешательстве. В компании заявили, что банки могли быть вскрыты и подменены уже после производства – на этапе дистрибуции.

Полиция также зафиксировала признаки вмешательства: поврежденные крышки, отсутствие защитной пломбы, необычный запах и наклейку с красным кругом на дне банок.

Отзыв продукции затронул около 1500 магазинов Spar в Австрии. В компании подчеркнули, что это превентивная мера, и другие страны ситуация не затронула.

Покупателям рекомендовали не употреблять содержимое банок и вернуть товар – деньги обещают компенсировать. При контакте с упаковкой советуют тщательно мыть руки. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мать погибших при пожаре в Астане троих детей пришла в себя.

