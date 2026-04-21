Фальсификация справок по инвалидности: какую ответственность понесут получатели пособий

Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения МТСЗН РК Илья Скуб высказался о фактах фальсификации справок по подтверждению инвалидности, передает корреспондент Zakon.kz.

Илья Скуб рассказал, что будет с теми гражданами, которые получали пособия по фиктивным справкам об инвалидности.

"В случае если факты фальсификации подтвердятся, гражданину будет предложено вернуть незаконно полученные средства в добровольном порядке, а в случае несогласия будет подан иск в судебные органы", – сказал он.

21 апреля 2026 года Аскарбек Ертаев сообщил, что с начала года в Казахстане проводится проверка группы лиц с инвалидностью. По его словам, на сегодняшний день выявлено 129 материалов, в которых установлены совпадения в медицинских заключениях: при смене фамилий пациентов сами результаты обследований и выводы врачей остаются идентичными. Материалы переданы в правоохранительные органы.