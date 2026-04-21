Минтруда подозревает врачей в фальсификации справок по подтверждению инвалидности

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве анонсировал пересмотр процесса мониторинга справок подтверждения инвалидности, передает корреспондент Zakon.kz.

Теперь Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство здравоохранения будут работать совместно в этом направлении.

"Мы с начала года начали проверку группы лиц с инвалидностью. Вот на сегодняшний день мы нашли 129 материалов, где видно, что заключения врачей одинаковые, то есть только меняются фамилии лиц с инвалидностью, а анализы стационарные или какие-то выводы – все одинаково. Мы передали 129 материалов буквально в текущем месяце в правоохранительные органы. Сейчас продолжаем дальше проводить эту работу. Но мы не можем же постоянно в режиме пожарной ситуации работать", – сказал Ертаев.

Поэтому, по его словам, два ведомства договорились интегрировать инфосистемы.

"Если мы интегрируем, то уже в автоматическом режиме будем видеть заключения врачей по лицам с инвалидностью, они же их направляют на присвоение группы. И вот тут сразу уже в интегрированной как бы информационной системе мы можем посмотреть там, какие он анализы сдал, какие выводы, какие заключения по этому анализу. Мы озвучили ряд предложений в Мажилисе. Сейчас депутаты рассмотрят, чтобы медико-социальную экспертизу передать в государственный фонд социального страхования, разграничить. Этот вопрос сейчас только обсуждается, возможно, решение будет только к концу года", – добавил министр.

