Как вакцинация взрослых спасает жизни и сохраняет ресурсы

В преддверии Всемирной недели иммунизации ведущие эксперты обсудили в Астане актуальные вопросы иммунопрофилактики опасных инфекций, особое место среди которых занимает пневмококковая – причина тяжелых заболеваний у людей различных возрастов, сообщает Zakon.kz.

Спикеры рассмотрели клиническую значимость своевременной иммунизации у взрослых из групп риска и роль информирования пациентов и врачебного сообщества о доступных сегодня в Казахстане возможностях вакцинопрофилактики. Особое внимание уделили подходам к повышению приверженности ответственному отношению к собственному здоровью в возрастных группах, зачастую пренебрегающих вакцинацией, считая, что прививки необходимы лишь детям.

"Пневмококковая инфекция остается серьезным вызовом для системы здравоохранения Казахстана. Часто в общественном сознании тема вакцинации ассоциируется прежде всего с детьми, однако существуют серьезные риски развития инфекции и ее тяжелых последствий у людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями. Сегодня одна из ключевых задач медицинского сообщества – постоянно повышать осведомленность населения о современных возможностях иммунопрофилактики, формировать культуру заботы о себе и подчеркивать, что ответственное отношение к своему здоровью необходимо для сохранения активной и продолжительной жизни". Врач-эпидемиолог, зампредседателя правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции необходима пожилым людям, взрослым с хроническими заболеваниями – например, сахарным диабетом, болезнями сердца, патологиями дыхательной системы, а также лицам со сниженным иммунитетом.

Сегодня в Казахстане для иммунизации взрослых против пневмококковой инфекции применяется, в том числе, современная конъюгированная вакцина международной биофармацевтической компании Pfizer. Казахстан занимает важное место среди приоритетных стран присутствия компании – здесь она уделяет особое внимание развитию своего вакцинального направления. И это касается не только информирования врачей и населения: на протяжении нескольких лет ведется трансфер технологий для производства инновационной пневмококковой вакцины на местной производственной площадке.

Эксперты отмечают, что иммунизация с использованием современных вакцин с широким охватом серотипов (видов) пневмококка не только помогает населению сохранять здоровье, но и уменьшает объем использования антибиотиков, что способствует борьбе с распространением антимикробной резистентности. Вакцинация уязвимых групп населения также снижает число госпитализаций пациентов с тяжелыми пневмониями и уменьшает трудопотери со стороны их близких, а значит – сберегает государственный бюджет и ресурсы системы здравоохранения.

Экспертная дискуссия стала еще одним шагом к повышению уровня информированности общества по вопросам вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции у взрослых, прежде всего, у пациентов из групп повышенного риска, и к развитию междисциплинарного диалога о защите здоровья населения Казахстана.

Теперь дело в руках самих граждан – пора принимать решение позаботиться о себе, ведь предотвращать болезни проще, чем лечить и бороться с их последствиями. А международные партнерства, которые находятся в фокусе правительства не первый год, внесут свой вклад в обеспечение доступности всех нужных для этого возможностей.

