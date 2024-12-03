Общество ждет короткие и понятные месседжи от властей – эксперты о профилактике интернет-мошенничества

Актуальные методы разъяснительной работы с населением и противодействия интернет-мошенничеству обсудили эксперты на конференции в Астане, сообщает Zakon.kz.

В ходе конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация" директор Службы центральных коммуникаций при президенте РК Аскар Умаров поделился с участниками курьезным случаем, произошедшим прямо перед началом третьей сессии.

"В 14:30 сессия должна начаться, и мне приходит сообщение от фейкового номера. Самое веселое – мошенник прислал мне сообщение от моего имени. Это говорит о том, что проблема серьезная", – рассказал Аскар Умаров.

Фото: Zakon.kz

Спикер отметил, что мошенники становятся все более креативными в подходах к обману населения. Ведется разъяснительная работа, которая охватывает широкий спектр аудиторий, начиная от молодежи и заканчивая более старшим поколением, потому что ни одна группа граждан не застрахована от воздействия мошенников.

В качестве успешного примера информирования и профилактики интернет-мошенничества Умаров привел сериал "Мошенники".

"Сериал замечательный и имеет под собой реальные кейсы. Он стал руководством, как избегать мошенников. Считаю целесообразным повторно запускать трансляцию сериала на телевидении и различных видеохостингах, а также широко распространять в социальных сетях видеонарезки из сериала", – заявил спикер.

Директор СЦК напомнил, что "Закон и Порядок" – ключевые показатели справедливости общества, а первоочередная задача госорганов – не только выявлять и предотвращать преступления, но и формировать у граждан навыки осознания и предотвращения угроз.

Заместитель председателя Комитета информации МКИ РК Ильяс Есмагул сообщил, что с начала года было опубликовано свыше 5 тыс. материалов, посвященных борьбе с интернет-мошенничеством. Министерством проводится точечная работа с администрациями социальных сетей. Также ведомство разработало приказ, снижающий трафик онлайн-платформ в случае неисполнения требований законодательства.

Фото: Zakon.kz

Согласно действующему законодательству, иностранные социальные сети должны назначить своего законного представителя в стране, большинство популярных соцсетей уже исполнили это требование.

"Мы делаем все возможное со своей стороны, чтобы они открыли здесь офисы. На сегодня у нас открыл свой офис представитель TikTok, который проживает на нашей территории. Конечно, мы будем работать в данном направлении, приглашать коллег, чтобы они открывали офисы по Казахстану и Центральной Азии", – рассказал Ильяс Есмагул.

Заместитель начальника департамента информационной политики МВД РК Олег Иващенко считает, что общество ждет короткие и понятные месседжи от властей. Он отметил малоэффективность сообщений государственных служб, публикующих так называемую "профилактику", и призвал помочь в этом вопросе журналистов. Так как в целом все общество заинтересовано жить в безопасности.

Фото: Zakon.kz

"Вместе со СМИ, главными редакторами и с помощью многочисленных ресурсов в Казахстане мы можем это сделать. Как говорится, ни дня без строчки", – предложил Олег Иващенко.

Начальник управления повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев обратил внимание, что государственные органы отводят много времени разъяснению и обучению людей, как противодействовать мошенникам. Но эти меры зачастую не имеют должного эффекта.

"Несмотря на то, что мы проводим огромное количество обучающих мероприятий, далеко не все их слушатели в полной мере усваивают информацию. Хорошо, если полностью научатся противостоять финансовому мошенничеству хотя бы десятая часть", – заявил Акмаев.

Фото: Zakon.kz

Руководитель Управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок АФМ РК Андрей Давыдов напомнил, что глава государства в сентябре в своем ежегодном Послании подчеркнул важность повышения финансовой грамотности населения. Государство привлекает блогеров с миллионной аудиторией для освещения проблемы интернет-мошенничества, а также активно работает с молодежью.

Спикер указал на проблему рекламных роликов мошенников, часто всплывающих в YouTube. Он предложил госорганам делать свои видеоматериалы в противовес и рассказывать о признаках финансового мошенничества.

"Понятно, что здесь нужно финансирование либо договоренность с владельцами соцсетей. Нужно подумать, как это сделать, но контрпропаганда нужна", – считает Андрей Давыдов.

Фото: Zakon.kz

Директор Центра анализа информации МКИ Михаил Комиссаров подчеркнул, что мошенники в своих роликах используют изображения руководителей крупных национальных компаний, а также созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии крупных политиков.

"Мы это отслеживаем, выявляем, принимаем меры. Либо блокируем доступ к интернет-ресурсам либо направляется уведомление онлайн-платформам и соцсетям для удаления контента. С начала года было выявлено порядка 17 тыс. материалов по направлению интернет-мошенничества и финансовых пирамид", – сказал Михаил Комиссаров.

Фото: Zakon.kz

Модератор сессии, генеральный директор компании Fortune Partners Дана Токмурзина, подытоживая сказанное, выступила с предложением использовать для борьбы с интернет-мошенничеством возможности блогеров не только с миллионной аудиторией, но и средних – с несколькими десятками тысяч подписчиков.

Фото: Zakon.kz

Она считает, что рекламные ролики госорганов и масштабные спортивные мероприятия тоже могут внести свой вклад в борьбу с мошенничеством и нужно активнее использовать их потенциал.

Фото: Zakon.kz

В ходе мероприятия премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил редакцию Zakon.kz с 25-летием. Поздравление на конференции зачитала пресс-секретарь главы правительства Диляра Аленова.

Олжас Бектенов отметил, что сайт Zakon.kz занимает прочное место в информационном пространстве страны и не только стал одним из крупнейших интернет-изданий Казахстана, но и зарекомендовал себя образцом объективности, оперативности и профессионализма.

"На протяжении четверти века задаете высокие стандарты работы для всей отечественной журналистики. Информационный портал Zakon.kz освещает важнейшие политические, экономические и социальные события, создавая достоверную картину для миллионов читателей. Издание активно поддерживает государственные инициативы и вносит значимый вклад в реализацию курса, обозначенного президентом. Ваша работа содействует открытости и укреплению общественного доверия", – говорится в поздравлении премьер-министра РК.

Подробнее о конференции и выступлениях спикеров можно прочитать здесь.