Общество

Без экзаменов на знание языка: в Минтруда опровергли слухи о сложностях получения ВНЖ для иностранцев

Аскарбек Ертаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 09:55
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев подробно остановился на вопросе миграционной политики, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства он рассказал об упрощенных режимах для иностранцев, желающих жить и трудиться в Казахстане.

"Если вы желаете трудоустроиться в Казахстане и получить ВНЖ (вид на жительство) и при этом обладаете востребованной для страны профессией, например, вы IT-специалист, инженер, физик-ядерщик, нейрохирург, онколог и так далее, то вам не нужно сдавать тесты на знание языка и проходить процедуру "скоринга". То есть мы упрощаем процесс получения вида на жительство для тех, кто хочет работать на благо нашей страны и обладает для этого нужной специализацией, в список которых входит 51 профессия", – объяснил Аскарбек Ертаев.

При этом министр отметил, что отдельные требования предусмотрены лишь для тех, кто желает получить гражданство Казахстана.

"Если вы желаете получить гражданство Казахстана, то, безусловно, вы должны будете пройти процедуру "скоринга", тест на знание основ казахского языка, это нормальная международная практика", – подчеркнул Ертаев.

По словам главы Минтруда, миграционная политика Казахстана остается открытой для профессионалов и инвесторов, готовых внести вклад в развитие экономики.

"Еще раз повторю, что мы, наоборот, упрощаем правила пребывания в Казахстане для инвесторов, предпринимателей и ценных специалистов. Поэтому не нужно доверять всевозможным псевдоэкспертам, тем, кто не вникает в суть вопроса и вводит людей в заблуждение. Государство последовательно формирует сбалансированный и прагматичный подход, учитывающий национальные интересы, потребности рынка труда и долгосрочные демографические задачи. Мы усилим разъяснительную работу в этом направлении", – резюмировал министр.

Он также рассказал, что в Казахстане для инвесторов, предпринимателей и востребованных специалистов действуют упрощенные правила въезда.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
