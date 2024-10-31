В Минтруда придумали, как повысить занятость лиц с особыми потребностями
Фото: freepik
Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в СЦК 31 октября 2024 года рассказал, как можно повысить процент трудоустройства лиц с инвалидностью в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что всего в Казахстане проживают 723 тыс. лиц с особыми потребностями, из них трудоспособны порядка 380 тыс.
"Будет пересмотрена нормативная правовая база по регламентации, соблюдению и защите трудовых прав лиц с инвалидностью. В целях повышения социальной ответственности бизнеса и стимулирования работодателей для обеспечения их занятости предусматривается внедрение механизма компенсационных выплат в бюджет работодателями, не выполняющими квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью", – сказал Аскарбек Ертаев.
Позже, отвечая на вопросы журналистов, спикер отметил, что проблема заключается в том, что действующая система квотирования, которая обязывает работодателей принимать лиц с инвалидностью на работу, на практике не везде реализуется.
"Что планируем? Мы изучаем международный опыт. Есть опыт такой, что если работодатель не хочет принимать на работу лицо с ограниченными возможностями, он должен платить соответствующую пошлину в бюджет. Мы обсуждаем на экспертном уровне, с НПП "Атамекен", и если одобрение будет, то планируем вводить такие выплаты, чтобы работодатели, если не принимают на работу лиц с инвалидностью, выплачивали в бюджет. Мы считаем, что это улучшит статистику по приему на работу – статистика может повыситься", – пояснил Аскарбек Ертаев.
Отмечается, что накопленные средства будут направлены на обеспечение занятости таких лиц.
18 июля 2024 года сообщалось, что в Казахстане утверждены правила назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности.
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