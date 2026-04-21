Для востребованных кадров и инвесторов действует упрощенный порядок въезда – глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года рассказал, что планируется сделать, чтобы не было нарушений в части привлечения трудовых мигрантов, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев анонсировал определенные нововведения в сфере миграционной политики. По его словам, в Казахстане для инвесторов, предпринимателей и востребованных специалистов действуют упрощенные правила въезда.

"Надо сразу разграничить – есть мигранты, которые хотят работать в Казахстане, а есть те, кто хочет получить гражданство. Те, которые хотят поработать, для них действует несколько вариантов. Люди с востребованными профессиями приезжают для трудоустройства по упрощенному порядку. Есть приказ Министерства труда – туда включена 51 востребованная профессия. Это, к примеру, инженеры по искусственному интеллекту, врачи, нейрохирурги и так далее. То есть эти специалисты заезжают по упрощенному порядку, получают вид на жительство", – сказал он.

По данным министра, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) между странами тоже предусмотрены отдельные упрощенные режимы.

"Граждане стран – участников ЕАЭС могут у нас работать, пользоваться правом свободного трудоустройства, как наши граждане в их странах тоже. Те, которые не подпадают под упрощенный порядок, могут привлекаться по квоте. Каждый год Министерство труда утверждает две квоты – для юридических лиц и для домашних хозяйств, то есть физических лиц. Я хотел бы объяснить, что теперь из этих двух квот мы хотим сделать одну квоту – определить налоговые ставки для мигрантов единой ставкой", – анонсировал Ертаев.

Такая мера, как считает глава Минтруда, позволит исключить нарушения со стороны юрлиц.

"Cейчас у нас бывают случаи, когда юрлица привлекают на работу мигрантов, которые приехали по квоте для физлиц, потому что там ставка ниже. То есть когда физлицо привлекает иностранную рабочую силу, то ставка составляет 7 МРП, то есть мигрант платит, заезжает в нашу страну, но фактически работает у юрлица – это нарушение. Чтобы вот этих "перебежек" не было, мы две квоты объединяем в одну квоту, устанавливаем единые налоговые ставки. Тогда мигранту уже не будет смысла нарушать – он будет уплачивать единый налоговый сбор и может работать как у физлица, так и у юрлица. Это, по крайней мере, справедливая схема. Мы этот проект постановления разработали, направили сейчас в правоохранительные органы на рассмотрение, планируем в текущем году это внедрить", – резюмировал Ертаев.

Поддерживают в Минтруда и предложение по ужесточению наказания для нелегальных мигрантов.

