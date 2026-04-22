6-летний мальчик с ножом во дворе Астаны вызвал переполох: маму привлекли к ответственности
В Казнете распространяют видео, как в одном из столичных дворов с ножом в руках бегает ребенок. Его с весельем также догоняют другие ребята.
На этот ролик отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны. После проверки стражи порядка нашли 6-летнего мальчика.
"Выяснилось, что ребенок самостоятельно взял кухонный нож дома, пока его мать отвлеклась, после чего вышел на улицу".Пресс-служба ДП Астаны
Пострадавших, к счастью, в результате инцидента нет.
Также известно, что правоохранители провели с законным представителем несовершеннолетнего профилактическую беседу по вопросам обеспечения безопасности ребенка и надлежащего исполнения родительских обязанностей.
Кроме того, мать ребенка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего.
"Материалы направлены в Комиссию по защите прав детей", – уточнили в ДП.
