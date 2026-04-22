Когда Казахстан и Европейский союз завершат переговоры по визам

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса 22 апреля 2026 года рассказал, на каком этапе находятся переговоры по упрощению процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Бакаев сообщил, что этот процесс состоит из двух частей.

"Речь не идет об освобождении граждан Казахстана от визовых требований для стран Шенгена. Речь идет об облегчении процесса получения гражданами Казахстана шенгенских виз. Это очень важно. Вторая часть – это соглашение о реадмиссии. Это два документа, которые идут в купе. Европейская сторона планирует эти два документа написать одновременно. И одновременно мы должны подать их на ратификацию. Что касается сроков, то мы хотим уже во второй половине текущего года весь переговорный процесс завершить", – отметил он.

После подписания, по словам замглавы МИД, начнется процедура по ратификации этих соглашений.

"Если с нашей стороны речь идет только об одном этапе ратификации в нашем Парламенте, то в отношении Европейского союза, Европарламента, все государства-члены Евросоюза должны обязательно предоставить свои заключения. Много проще будет (получить визу. – Прим. ред.) Я бы не хотел детально уходить, но, во-первых, я скажу общими словами, требования по документам будут регламентированы. Это очень важно. Вопросы, связанные с многократностью визы, тоже обсуждаются. Мы стараемся сделать дешевле, безусловно", – резюмировал Алибек Бакаев.

2 декабря 2025 года в Брюсселе Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии между РК и ЕС.