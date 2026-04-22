В МИД сообщили новые подробности о пожизненно осужденном в ОАЭ казахстанце

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 22 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с пожизненно осужденным в ОАЭ казахстанцем, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, об экстрадиции нашего соотечественника пока речи не идет.

"Это решение суда первой инстанции города Дубай. Была подана апелляция, есть процедура, поэтому об экстрадиции пока речи не идет. Речь идет о завершении всего судебного процесса, после этого будет принято решение. Все будет проводиться в соответствии с законодательством ОАЭ", – сказал Бакаев.

Он подчеркнул, что в этот процесс уже вовлечены адвокаты и представители нашего Генерального консульства в ОАЭ.

Журналисты уточнили у него, обращались ли в МИД родные осужденного казахстанца.

"В МИД – нет. Генеральное консульство, думаю, на связи с ними. Там ряд тяжких нарушений, я не хотел бы уходить в детали. В судебном решении все это расписано. Просто боюсь ошибиться. Генеральное консульство, безусловно, будет помогать, потому что это наш гражданин", – добавил замминистра.

