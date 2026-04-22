Общество

В МИД сообщили новые подробности о пожизненно осужденном в ОАЭ казахстанце

Фото: pexels
Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 22 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с пожизненно осужденным в ОАЭ казахстанцем, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, об экстрадиции нашего соотечественника пока речи не идет.

"Это решение суда первой инстанции города Дубай. Была подана апелляция, есть процедура, поэтому об экстрадиции пока речи не идет. Речь идет о завершении всего судебного процесса, после этого будет принято решение. Все будет проводиться в соответствии с законодательством ОАЭ", – сказал Бакаев.

Он подчеркнул, что в этот процесс уже вовлечены адвокаты и представители нашего Генерального консульства в ОАЭ.

Журналисты уточнили у него, обращались ли в МИД родные осужденного казахстанца.

"В МИД – нет. Генеральное консульство, думаю, на связи с ними. Там ряд тяжких нарушений, я не хотел бы уходить в детали. В судебном решении все это расписано. Просто боюсь ошибиться. Генеральное консульство, безусловно, будет помогать, потому что это наш гражданин", – добавил замминистра.

Ранее мы писали о том, что казахстанца приговорили к пожизненному сроку в Дубае.

Азамат Сыздыкбаев
МИД сообщил, сколько казахстанцев находится в Катаре
МИД сообщил, сколько казахстанцев находится в Катаре
МИД дал несколько советов находящимся в Южной Корее казахстанцам
МИД дал несколько советов находящимся в Южной Корее казахстанцам
МИД о закрытых участках за рубежом: Казахстанцы смогут проголосовать в других точках
МИД о закрытых участках за рубежом: Казахстанцы смогут проголосовать в других точках
Появились неожиданные слухи после увольнения Нурбола Жумаскалиева из "Тобыла"
Появились неожиданные слухи после увольнения Нурбола Жумаскалиева из "Тобыла"
Кто и как может получить доплату от государства за тренерскую квалификацию
Кто и как может получить доплату от государства за тренерскую квалификацию
Дастин Порье выступил с заявлением о желании начать карьеру боксёра
Дастин Порье выступил с заявлением о желании начать карьеру боксёра
Жибек Куламбаева "повесила баранку" сопернице на турнире в Китае
Жибек Куламбаева "повесила баранку" сопернице на турнире в Китае
