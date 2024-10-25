Уникальный арт-объект открыли в Астане
Проект направлен на привлечение внимания к ценностям, которые способствуют объединению людей и укреплению социальных ценностей.
Фото: акимат Астаны
В церемонии открытия участвовали автор арт-объекта Григорий Потоцкий, а также культурные деятели столицы, поддерживающие эту инициативу.
Фото: акимат Астаны
"Казахстан — страна доброты и благодарности, и мы стремимся распространять эту идею, чтобы все приезжали, и посылали импульс доброты всему миру", — рассказал скульптор Григорий Потоцкий.
Фото: акимат Астаны
Соавтор Аркадий Пекаревский отметил, что символ "Одуванчик" уже представлен в 36 странах.
Фото: акимат Астаны
Напомним, сегодня, 25 октября в Казахстане празднуют День Республики. В столице проходят массовые гуляния, концертные и развлекательные программы.
А в 21:00 на территории Триатлон парка запустят праздничный салют.