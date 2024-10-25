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Уникальный арт-объект открыли в Астане

Уникальный арт-объект открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 18:18 Фото: акимат Астаны
На столичном бульваре "Нуржол" ко Дню Республики появился уникальный арт-объект — "Одуванчик", который станет символом доброты и мира, передает официальный сайт акимата Астаны.

Проект направлен на привлечение внимания к ценностям, которые способствуют объединению людей и укреплению социальных ценностей.

Уникальный арт-объект открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 18:18

Фото: акимат Астаны

В церемонии открытия участвовали автор арт-объекта Григорий Потоцкий, а также культурные деятели столицы, поддерживающие эту инициативу.

Уникальный арт-объект открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 18:18

Фото: акимат Астаны

"Казахстан — страна доброты и благодарности, и мы стремимся распространять эту идею, чтобы все приезжали, и посылали импульс доброты всему миру", — рассказал скульптор Григорий Потоцкий.

Уникальный арт-объект открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 18:18

Фото: акимат Астаны

Соавтор Аркадий Пекаревский отметил, что символ "Одуванчик" уже представлен в 36 странах.

Уникальный арт-объект открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 18:18

Фото: акимат Астаны

Напомним, сегодня, 25 октября в Казахстане празднуют День Республики. В столице проходят массовые гуляния, концертные и развлекательные программы.

А в 21:00 на территории Триатлон парка запустят праздничный салют.

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