Бухгалтер колледжа в Кокшетау купила машины и квартиру на похищенные 70 млн тенге

В Кокшетау вынесли приговор бухгалтеру колледжа, которая на протяжении четырех лет обкрадывала учебное заведение. Женщина успела вывести со счетов госучреждения 70 миллионов тенге, потратив их на покупку недвижимости, автомобилей и закрытие личных кредитов, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, бухгалтер Высшего казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина разработала преступную схему еще в 2021 году. Используя служебное положение и электронную цифровую подпись (ЭЦП) руководителя, она через систему "Online Bank" проводила фиктивные расходные операции.

Под предлогом нужд колледжа она снимала различные суммы, а также начисляла себе заработную плату, значительно превышающую установленный лимит. Махинации оставались незамеченными вплоть до 2025 года, пока общая сумма ущерба управлению образования не достигла 70 млн тенге.

"В суде А. вину признала и показала, что с 2021 по 2025 год на полученные денежные средства погашала свои займы и кредитные обязательства, приобрела автомашины, квартиру, парковочное место. Вина А. доказана аудиторским отчетом, показаниями потерпевшего, заключением эксперта, банковскими выписками, платежными поручениями, признательными показаниями виновной и другими материалами дела". Пресс-служба суда Акмолинской области

При назначении наказания суд учел раскаяние подсудимой и наличие у нее малолетнего ребенка. Приговором Кокшетауского городского суда бухгалтеру назначено 7 лет лишения свободы. Кроме того, она пожизненно лишена права работать на государственной службе, а ее автомобили и парковочное место конфискованы в доход государства.

Суд также обязал осужденную выплатить оставшиеся 65 миллионов тенге материального ущерба. Несмотря на суровость статьи, за решетку женщина отправится не сразу. Учитывая, что она воспитывает ребенка одна, суд применил статью 74 УК РК, предоставив ей отсрочку исполнения наказания до 22 апреля 2027 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Ранее сообщалось, что КНБ расследует хищение 108 млн тенге при строительстве в Жамбылской области.