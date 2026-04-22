КНБ расследует хищение 108 млн тенге при строительстве в Жамбылской области

В Жамбылской области прокурорами выявлен факт хищения государственных средств на сумму свыше 100 млн тенге. Об этом 22 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, прокуратурой Меркенского района проведен анализ законности расходования бюджетных средств отделом архитектуры, градостроительства и строительства районного акимата.

"По результатам установлено причинение ущерба государству на сумму 108 млн тенге. В частности, отделом перечислены денежные средства подрядной организации за фактически невыполненные работы по строительству электрических сетей для жилого массива в селе Мынказан. По данному факту 30 марта 2026 года прокуратурой района начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК. Дело направлено для дальнейшего расследования в ДКНБ по Жамбылской области". Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В настоящее время, как отметили в надзорном органе, проводится досудебное расследование.

"Иные обстоятельства в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат", – добавили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Материал по теме Аресты и миллиарды хищений: что случилось на крупной стройке в Петропавловске

14 апреля 2026 года в АФМ раскрыли детали расследования в отношении бывшего вице-президента АО "ҚазТемірТранс" Азамата Капенова. По данным следствия, он, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО "ҚазТемірТранс" причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.