#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

КНБ расследует хищение 108 млн тенге при строительстве в Жамбылской области

Фото: freepik
В Жамбылской области прокурорами выявлен факт хищения государственных средств на сумму свыше 100 млн тенге. Об этом 22 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, прокуратурой Меркенского района проведен анализ законности расходования бюджетных средств отделом архитектуры, градостроительства и строительства районного акимата.

"По результатам установлено причинение ущерба государству на сумму 108 млн тенге. В частности, отделом перечислены денежные средства подрядной организации за фактически невыполненные работы по строительству электрических сетей для жилого массива в селе Мынказан. По данному факту 30 марта 2026 года прокуратурой района начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК. Дело направлено для дальнейшего расследования в ДКНБ по Жамбылской области".Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В настоящее время, как отметили в надзорном органе, проводится досудебное расследование.

"Иные обстоятельства в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат", – добавили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Аресты и миллиарды хищений: что случилось на крупной стройке в Петропавловске

14 апреля 2026 года в АФМ раскрыли детали расследования в отношении бывшего вице-президента АО "ҚазТемірТранс" Азамата Капенова. По данным следствия, он, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО "ҚазТемірТранс" причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Генпрокуратура: Более 6 млн тенге похитило руководство детского дома в Абайской области
09:36, 26 июня 2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: