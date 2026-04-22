Жара до +32°С и сильные дожди – Казахстан ждут погодные качели 23-25 апреля

В Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 23-25 апреля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Циклон из районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории страны – прогнозируются дожди с грозами, временами сильные дожди, в отдельных районах возможен град, шквал. По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".

Столбики термометров днем понизятся :

на западе – до +7+18°С ,

, на северо-западе – до +10+20°С.

На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температуры :

на севере страны – до +18+27°С ,

, в центре – до +22+30°С ,

, на востоке – до +20+28°С , в горных районах – до +10+15°С ,

, в горных районах – , на юге – до +27+32°С , в горных районах – до +22°С ,

, в горных районах – , на юго-востоке – до +20+30°С, в горных районах – до +10+15°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается непогода. Отмечалось, что в 10 областях на 22 апреля 2026 года объявлено штормовое предупреждение.