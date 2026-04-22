#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Жара до +32°С и сильные дожди – Казахстан ждут погодные качели 23-25 апреля

термометр, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 12:24 Фото: pixabay
В Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 23-25 апреля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Циклон из районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории страны – прогнозируются дожди с грозами, временами сильные дожди, в отдельных районах возможен град, шквал. По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".

Столбики термометров днем понизятся:

  • на западе – до +7+18°С,
  • на северо-западе – до +10+20°С.

На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температуры:

  • на севере страны – до +18+27°С,
  • в центре – до +22+30°С,
  • на востоке – до +20+28°С, в горных районах – до +10+15°С,
  • на юге – до +27+32°С, в горных районах – до +22°С,
  • на юго-востоке – до +20+30°С, в горных районах – до +10+15°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается непогода. Отмечалось, что в 10 областях на 22 апреля 2026 года объявлено штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: