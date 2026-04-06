Дождь, гроза и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 7 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидаются гроза, град и шквал, в горных районах сильный дождь. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами гроза и шквал, порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается северо-западный ветер с порывами 30 м/с и более. На севере и востоке области порывы до 15-20 м/с. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве высокая пожарная опасность, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов днем гроза и порывы ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области на юге и в центре ожидаются гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде днем прогнозируются гроза и град, порывы до 15 м/с.

В области Улытау на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман. В Жезказгане ожидаются дождь и гроза.

В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гроза, на остальной территории туман. В Караганде ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре ожидается туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. В Семее ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются дождь и гроза, на западе и востоке туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью дождь и гроза.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дождь, гроза и туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман.

В Актюбинской области ночью на севере, востоке и в центре ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью гроза, порывы ветра 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман, объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В Акмолинской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, на севере и востоке туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем дождь и гроза, ночью и утром туман, порывы ветра 15-20 м/с.

