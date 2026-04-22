Докажите, что вы – это вы: казахстанцу отказали в замене удостоверения из-за внешности

Житель Астаны столкнулся с неожиданным бюрократическим казусом при попытке заменить удостоверение личности. Мужчине отказали в выдаче документа, заявив, что он слишком сильно изменился за последние десять лет, передает Zakon.kz.

Об этой курьезной и одновременно проблемной ситуации рассказал пользователь соцсети Threads по имени Илья. По словам мужчины, срок действия его документа истекает 26 апреля, однако стандартная процедура замены зашла в тупик на этапе распознавания лица.

"Казалось бы – стандартная процедура. Но мне говорят: "Вы сильно изменились за 10 лет, мы не можем подтвердить, что это вы". Меня отправляют в миграционную полицию. Там говорят: "Мы тоже не можем подтвердить. Приведите человека, который подтвердит вашу личность", – написал он в своем посте.

Несмотря на наличие действующих документов, биометрические базы и цифровая идентификация в данном случае оказались бессильны.

"Сейчас, чтобы получить собственное удостоверение личности, я должен привести свидетеля, который скажет, что я – это я. Вопрос к Министерству внутренних дел Республики Казахстан, к миграционной полиции, к системе eGov: это нормальная практика в 2026 году? Почему гражданин РК с действующим удостоверением не может подтвердить свою личность без "свидетелей"? Где цифровая идентификация, базы данных и биометрия, о которых так много говорят?" – задается вопросом возмущенный горожанин.

Ситуацию официально прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"В соответствии с Законом Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" документирование граждан осуществляется после обязательной процедуры установления и подтверждения личности заявителя. При наличии сомнений в тождественности личности уполномоченный орган вправе проводить дополнительные проверочные мероприятия", – ответили в пресс-службе Департамента полиции столицы 22 апреля 2026 года.

