Казахстанец пришел менять права и узнал шокирующий факт о себе

Житель области Абай при попытке заменить водительское удостоверение через портал государственных услуг узнал неожиданные данные о себе. Как оказалось, он состоит на психиатрическом учете, сообщает Zakon.kz.

После получения интересной информации он направил в суд иск к больнице и Управлению здравоохранения области о признании незаконной постановку на психиатрический учет, с требованием удалить эти сведения из Национального регистра психических больных.

Комиссия медучреждения пришла к выводу о том, что сведения о постановке истца на учет были внесены ошибочно, без надлежащего медицинского освидетельствования и с нарушением порядка диспансерного наблюдения.

Однако уполномоченный орган оставил без рассмотрения обращение медучреждения о необходимости удалить эти сведения из информационной системы.

По словам представителя медучреждения, амбулаторная карта истца уничтожена в связи с истечением срока хранения, но подтверждающий акт уничтожения представлен не был.

Тогда в управлении здравоохранения сообщили, что для удаления сведений мужчине необходимо пройти еще одно освидетельствование врачебно-консультационной комиссии.

В итоге специализированный межрайонный административный суд области Абай, исследовав материалы дела, пришел к выводу о незаконности постановки истца на учет.

Было также отмечено, что ответчиками не представлены следующие доказательства:

обращения истца за психиатрической помощью;

проведения надлежащего медицинского освидетельствования;

наличия клинических наблюдений;

согласия истца либо его законных представителей на оказание медицинской помощи.

В итоге на больницу и управление здравоохранения возложена обязанность удалить сведения об истце из Национального регистра психических больных.

