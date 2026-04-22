"Мы не знали, к чему это приведет": блогеры Жанабылов и Толегенова выступили в суде

В Астане 22 апреля 2026 года в ходе прений супруги-блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова заявили о раскаянии, рассказали о давлении и эмоциональном состоянии, а также попросили не назначать наказание, связанное с лишением свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Жанабылов отметил, что на протяжении более чем 10 лет блогеры исправно платили налоги, однако находиться в суде и испытывать такое давление непросто. Он добавил, что если бы они заранее понимали, что подобная деятельность и розыгрыши могут привести к уголовной ответственности, то не стали бы их проводить.

"Я хочу рассказать внутренне, о себе и в целом… Уважаемый прокурор рассказывает, что мы не сожалеем. Со мной рядом только наши родители и моя супруга, которая меня поддерживает – как можно сказать, что мы не сожалеем? Мы не можем показать свое сожаление, потому что у нас нет Instagram. Мы пережили эти 8 месяцев. Мы рабы нашего Аллаха, наверное, нам дали такое испытание, чтобы его пройти. Мне самому непонятно, почему именно мы с супругой, когда есть и другие блогеры, в том числе семейные, которые также проводят розыгрыши и конкурсы. У них были административные штрафы, они тоже судились, были не согласны, но именно… Мы никого не обманывали. Кто-то говорит, что машины были арендованные, у вас есть документы, они стоят во дворе наших родителей. Мошенничеством не занимаемся, мы не обманывали", – сказал он.

Он дополнил, что все ошибаются, а они и так получают наказание публично все эти 8 месяцев, а также что на его месте может оказаться любой человек, но никому не желает пройти через подобное.

"С нас делают шоу, цирк – как хотят, так и делают. Это тоже давление. Стараешься не читать этого всего, но все равно читают наши родители. Боюсь, если это прочитает ребенок, если будет выходить в рекомендациях. Конечно, мы жалеем, что сейчас стоим здесь. Мы не знали, что все так будет. Когда речь идет о лишении или ограничении свободы… Вчера лежал и думал об этом. Я сейчас не давлю на жалость, просто говорю то, что внутри. У моей жены нет ни отца, ни матери. Если у меня будет лишение свободы, кто останется у нее? Везде публикуют только нарезки нашего выступления, полное видео почти никто не выкладывает, нашу сторону не показывают. Мне уже не так важен этот негатив – главное сейчас быть с семьей. Репутация, которую я нарабатывал больше 10 лет – это не просто так. Мы старались, дарили людям эмоции, монтировали, показывали, всегда были на позитиве, даже когда тебе плохо. У подписчиков ведь у каждого своя жизнь: кто-то разводится, кто-то плачет, а они заходят в Instagram смотрят и получают энергию", – дополнил Жанабылов.

Блогер также признался, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии: из-за постоянного стресса у него нарушился сон и появились признаки депрессии. По словам Ерболата Жанабылова, ему становится все труднее сохранять привычный позитив в общении с детьми.

Несмотря на это, он старается скрывать переживания от близких, чтобы оставаться для них опорой, а справляться с ситуацией ему помогают слова поддержки от подписчиков.

"Какое-то преступление сделали, будто убили. Сейчас в Казахстане очень много новостей: кто-то умирает, насилие, но всем это не интересно – только блогеры, они хайповые, и это все в нашу сторону. Я сам такой человек: не пью, не курю, ничего не пробовал, у меня есть детская травма… У нас есть сериал на YouTube, где показано, как мы жили. Мы с супругой там и познакомились, в общежитии, и этот путь проходим вместе. Мы любим свою страну, свое государство. Столько стран видели, но все равно с нашей страной и нашими законами ничего не сравнится", – сказал Жанабылов.

Эльмира Толегенова, в свою очередь, отметила, что говорить о раскаянии со стороны может казаться проще, чем проживать происходящее на самом деле. По ее словам, если бы они не были публичными людьми, ситуация могла бы складываться иначе, а если бы они заранее понимали, к каким последствиям приведет их деятельность, то не стали бы ее начинать.

"Если бы мы обо всем знали в административном суде, мы бы согласились и заплатили штраф. Мы в блогинге уже 10 лет, и на протяжении этого времени выстраиваешь свой личный бренд, продаешь свои услуги. Наверное, со стороны это может казаться легко, но чтобы обладать поддержкой людей, нужно разделять ценности. Мы всегда транслируем семейные ценности, наши традиции. Как сказал мой супруг Ерболат, мы были во многих странах, но никогда не хотели покинуть свою страну. Мы очень сожалеем, потому что ответственность лежит не только перед семьей, но и перед обществом. Даже сейчас вы сами наглядно видите, что СМИ и журналистам не нужна наша сторона, они не хотят услышать нас. Сейчас такое время, что людям нужно линчевать", – продолжила она.

Обратившись к суду, она заявила, что признают свою вину по статье 214, по статье 218 – не согласны.

"У нас не было намерения утаить или укрыть эти денежные средства. Вознагражденные средства остались на расчетном счете компании. Очень вас прошу применить наказание, не связанное с лишением свободы, в отношении меня и моего супруга. Потому что, честно, все переживания видит только он, мне некому обратиться за поддержкой и эмоциональной опорой. Очень прошу вас не назначать наказание, связанное с лишением свободы. И всем, кто злорадствует, я никому не желаю такого", – дополнила Эльмира Толегенова.

Ранее стало известно, что прокурор запросил сроки для супругов-блогеров Жанабылова и Толегеновой.