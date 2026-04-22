Общество

Прокурор запросил сроки для супругов-блогеров Жанабылова и Толегеновой

суд по делу Жанабыловых, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 17:02
В Астане 22 апреля 2026 года старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев озвучил запрашиваемое наказание для супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Судебное следствие по делу завершено, суд перешел к стадии прений сторон.

Государственный обвинитель на прениях просил суд признать Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову виновными и окончательно назначить каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы.

"Жанабылову назначить наказание по ст. 214 ч. 2 п. 2 – 2 года и 6 месяцев лишения свободы. По ст. 218 ч. 2 п. 1 – наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить 4 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы (УИС) минимальной безопасности, с конфискацией имущества. Взять под стражу в здании суда. Признать Толегенову виновной по ст. 214 ч. 2 п. 2 и ст. 218 ч. 2 п. 1 УК РК, и назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев и 4-х лет лишения свободы, соответственно. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить 4 года лишения свободы в УИС минимальной безопасности, с конфискацией имущества. Отсрочить исполнение наказания на 1 год. Меру пресечения в отношении Толегеновой до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде", – озвучил прокурор.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассмотрели дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения посчитала, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела. 16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов. Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев в суде зачитал, в чем их обвиняют.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
