Я не сын бая: Жанабылов выступил в суде с заявлением о частичном признании вины

Сегодня, 13 апреля 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны блогер Ерболат Жанабылов в ходе допроса частично признал вину, прокомментировал обвинения и рассказал о своей позиции по делу, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанабылов отметил, что частично признает свою вину.



"Я признаю по ст. 214, а по ст. 218 – не могу признать. На тот момент, когда проходил административный суд, нам ничего не разъяснили, не говорили, что это неправильно и что это является нарушением правил. Нам вообще ничего не объяснили. Просто сказали: не подписывай – завтра будет уголовное дело. Хотя тогда, когда я находился в Комитете, мы были готовы подписать. Я не знал, что это дело может перерасти в уголовное", – озвучил блогер.

Жанабылов также сказал, что не вырос в обеспеченной семье и с 18 лет жил в общежитии, где в комнате площадью 13 кв. м проживали шесть человек, добавив, что именно там познакомился со своей супругой.



"У нас ничего не было – мы вместе начинали этот путь. А теперь меня, нас выставили какими-то… не знаю, убийцами, преступниками, мошенниками. Нас показали так, как хотели. Мы молчали об этом все семь месяцев, потому что внутри у меня все это копилось. Было много журналистов, интервью, подкастов – все спрашивали: “Будешь что-то говорить? Будешь?” (…) Это очень тяжело дается нашим матерям, нашим родителям. Сейчас, я знаю, нас поддерживает народ. Но показывать только одну сторону и говорить так… Я не понимаю, может, мы кому-то дорогу перешли? На моем месте может оказаться каждый – не сегодня, так завтра. Я не желаю даже своим врагам оказаться в такой ситуации и стоять здесь, перед судом. Всем желаю только счастья и здоровья. Пусть в нашей стране все будет благополучно и спокойно. Но я не понимаю, почему все сложилось именно так", – озвучил он.

По его словам, люди, с которыми он работал в рамках "Жана бизнес" – технарь, друг Жосылбек и коллега Нуртаза – сейчас выступают против него, поскольку, как он считает, каждый действует в своих интересах.



"Получается, что в данный момент я отвечаю за всех блогеров. Вы думаете, мы единственные, кто проводил розыгрыши, продавал курсы или делал эти "гивы"? Их столько много. Я не знаю, может, я чью-то дорогу перешел. Мы просто семья, которая жила своей жизнью. Пожалуйста, просто посмотрите сами – может, вы не сидите в Instagram, но ваша супруга, дети, родственники смотрят. Уделите 10-20 минут, посмотрите нашу страницу. Я воспитываю троих детей. У них хорошее воспитание. Может, на видео они кажутся смешными, но они хорошо воспитаны", – дополнил Жанабылов.

Он также отметил, что видел тяжелый труд и сам работал на стройке, на заправке и дворником.



"Мои родители работали. Если вы думаете, что я сын бая – я не такой. Мама всю жизнь проработала техничкой, больше 20 лет. Отец больше 25 лет проработал на стройке. Мы никогда никого не обманывали. Все честно, абсолютно честно. То, что люди выигрывали, получали бонусы, подарки – мы все отдавали абсолютно бесплатно", – заявил блогер.

Ранее блогер Ерболат Жанабылов в ходе допроса рассказал о создании курсов, организации розыгрышей и своей роли, заявив, что не имел доступа к технической части.

