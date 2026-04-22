#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Общество

В детском саду Казахстана избивали детей

Детские сады в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 02:25 Фото: Zakon.kz
В городе Шалкаре Актюбинской области воспитатель и няня ясли-сада "Болашак" избивали трехлетних детей, сообщает Zakon.kz.

Факты рукоприкладства удалось раскрыть только с помощью записей с видеокамер, передает "Седьмой канал". На них видно, как сотрудники ясли-сада дергают детей и щедро раздают подзатыльники.

После того как правда вскрылась, сразу 12 родителей обратились с жалобами к заведующей и в управление образования. По данному факту начато расследование.

Со слов руководителя Шалкарского районного отдела образования, Аянбергена Башанова, до завершения расследования обе сотрудницы детского сада временно отстранены от работы.

"В случае подтверждения любых нарушений закона будут приняты строгие меры в соответствии с действующим законодательством РК", – отметил чиновник от образования.

21 апреля 2026 года на заседании правительства Министр просвещения Жулдыз Сулейменова озвучила статистические данные по детям с особыми образовательными потребностями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: