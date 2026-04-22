В детском саду Казахстана избивали детей

В городе Шалкаре Актюбинской области воспитатель и няня ясли-сада "Болашак" избивали трехлетних детей, сообщает Zakon.kz.

Факты рукоприкладства удалось раскрыть только с помощью записей с видеокамер, передает "Седьмой канал". На них видно, как сотрудники ясли-сада дергают детей и щедро раздают подзатыльники.

После того как правда вскрылась, сразу 12 родителей обратились с жалобами к заведующей и в управление образования. По данному факту начато расследование.

Со слов руководителя Шалкарского районного отдела образования, Аянбергена Башанова, до завершения расследования обе сотрудницы детского сада временно отстранены от работы.

"В случае подтверждения любых нарушений закона будут приняты строгие меры в соответствии с действующим законодательством РК", – отметил чиновник от образования.

21 апреля 2026 года на заседании правительства Министр просвещения Жулдыз Сулейменова озвучила статистические данные по детям с особыми образовательными потребностями.