За нападение на врача скорой помощи в Астане вынесли приговор
В Астане вынесли приговор по делу о нападении на сотрудника скорой помощи, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 13 марта 2026 года, напоминает "Седьмой канал". Тогда скорую вызвали двое нетрезвых мужчин, одному из которых и понадобилась медицинская помощь. Но после проведения всех необходимых процедур, один из них ударил медика.
На суде подсудимый признал вину и просил не отправлять его в тюрьму.
"Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде 18 месяцев лишения свободы", – говорится в репортаже.
Осужденный будет отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.
