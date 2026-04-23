За нападение на врача скорой помощи в Астане вынесли приговор

В Астане вынесли приговор по делу о нападении на сотрудника скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 13 марта 2026 года, напоминает "Седьмой канал". Тогда скорую вызвали двое нетрезвых мужчин, одному из которых и понадобилась медицинская помощь. Но после проведения всех необходимых процедур, один из них ударил медика.

На суде подсудимый признал вину и просил не отправлять его в тюрьму.

"Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде 18 месяцев лишения свободы", – говорится в репортаже.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.

