Общество

В Алматы продолжается скандал вокруг киностудии: ее клиенты требуют наказать актеров

Скандал вокруг киностудии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 07:12
В Алматы родители, чьи дети так и не получили обещанные роли в кино, требуют привлечь к ответственности известных актеров, сообщает Zakon.kz.

Клиенты киностудии обратились в полицию, передает "КТК". Они хотят, чтобы наказали не только руководителя продюсерского центра, но и звезд, которые активно зазывали на съемки. Только с их слов, пока дело с места не сдвинулось, а киностудия продолжает завлекать несовершеннолетних на кастинги.

Однако сейчас от прежней киностудии не осталось и следа. Вывеска с названием компании исчезла, окна зашторены. Офис по-прежнему закрыт. Родители несостоявшихся актеров наняли адвоката, которая настаивает на том, чтобы к ответственности привлекли не только основателя киностудии, но и артистов, участвовавших в рекламе. Ведь именно благодаря их активному продвижению люди якобы и доверились компании.

Журналистам правоохранители рассказали, что дело по статье "Мошенничество" идет полным ходом. Если вину компании докажут, ее основателю может грозить от трех лет тюрьмы. А вот актерам за участие в рекламе ничего не будет.

"Потерпевшими официально признаны 130 человек, которые официально подали в полицию заявление. В настоящее время все эти заявления объединены в одно производство досудебное. В рамках расследования назначена аудиторская экспертиза", – прокомментировала ситуацию официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Сами актеры на этот раз публично комментировать ситуацию отказались. Но в личном разговоре заявили, что, как и раньше, готовы участвовать во всех запланированных фильмах даже бесплатно. И сами ждут начала съемок. Вот только, когда они состоятся, зависит от основателя студии.

Тот, в свою очередь, также воздержался от ответа. Однако по телефону сообщил, съемки уже возобновили в Астане. Более того, 22 апреля там даже должна состояться премьера в кинотеатре. А вот когда очередь дойдет до детей из Алматы и других городов, не ясно.

На днях в Алматы более 50 тыс. школьников и студентов одновременно вышли на зарядку.

Алия Абди
Алия Абди
