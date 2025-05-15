Российский актер угодил в скандал после интервью казахстанской блогерше
Во время беседы была затронута тема отношений мужчины и женщины, и актер высказал мнение, которое обратило на него гнев женщин.
"Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу", – заявил Гогунский.
Он также высказался о женщинах, которые "переносят страдания из одних отношений в другие".
"Мужчина умный послушает. Скажет, так, сейчас про него плохое говорит, завтра следующий буду я. Очень же все просто", – порассуждал актер.
Что касается личных отношений, то он заявил, что сам никогда не добивался расположения женщин. Ему лишь приходилось добиваться расставания с ними.
Также звезда "Универа" считает, что именно от женщин зависит продолжительность отношений: "Мужчине достаточно немножко потешить его самолюбие, пригреть, расслабить".
Видеонарезку со своими высказываниями Виталий Гогунский разместил в Instagram, и в комментариях начали сыпаться ответы женщин на его позицию:
- Травма с мамой? Че на женщин так обижен?
- Теперь ясно, почему жена с дочкой с ним не общаются.
- Виталик, где улыбка-то, але, нелюбящая тебя дочка настроение испортила? Или бывшие жены?
- Я слышала, что он очень нехороший человек в жизни.
- Вот лучше бы вообще рот не открывал.
- Ты испортил мой любимый сериал своим интервью про женщин.
- Уйди в сад, мне такое лицо не нравится.
- Настоящий мужчина обнимет женщину, даст время остыть или успокоиться. Мне кажется, ты настолько примитивен, что ты даже не понимаешь, в чем не прав.
Будет ли актер как-то объяснять или комментировать свои слова, неизвестно. А вот российский хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух извинился после того, как его фраза о юном прошлом жены Елизаветы Арзамасовой обрушила на него море хейта.