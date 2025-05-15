Российский актер угодил в скандал после интервью казахстанской блогерше

Российский актер, известный по роли Кузи в молодежном сериале "Универ", Виталий Гогунский дал интервью блогеру и телеведущей из Казахстана Екатерине Красновой, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы была затронута тема отношений мужчины и женщины, и актер высказал мнение, которое обратило на него гнев женщин.

"Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу", – заявил Гогунский.

Он также высказался о женщинах, которые "переносят страдания из одних отношений в другие".





"Мужчина умный послушает. Скажет, так, сейчас про него плохое говорит, завтра следующий буду я. Очень же все просто", – порассуждал актер.

Что касается личных отношений, то он заявил, что сам никогда не добивался расположения женщин. Ему лишь приходилось добиваться расставания с ними.

Также звезда "Универа" считает, что именно от женщин зависит продолжительность отношений: "Мужчине достаточно немножко потешить его самолюбие, пригреть, расслабить".

Видеонарезку со своими высказываниями Виталий Гогунский разместил в Instagram, и в комментариях начали сыпаться ответы женщин на его позицию:

Травма с мамой? Че на женщин так обижен?

Теперь ясно, почему жена с дочкой с ним не общаются.

Виталик, где улыбка-то, але, нелюбящая тебя дочка настроение испортила? Или бывшие жены?

Я слышала, что он очень нехороший человек в жизни.

Вот лучше бы вообще рот не открывал.

Ты испортил мой любимый сериал своим интервью про женщин.

Уйди в сад, мне такое лицо не нравится.

Настоящий мужчина обнимет женщину, даст время остыть или успокоиться. Мне кажется, ты настолько примитивен, что ты даже не понимаешь, в чем не прав.

Будет ли актер как-то объяснять или комментировать свои слова, неизвестно. А вот российский хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух извинился после того, как его фраза о юном прошлом жены Елизаветы Арзамасовой обрушила на него море хейта.