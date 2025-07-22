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Общество

БАКАД упростил оформление льгот

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 12:36 Фото: Zakon.kz
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Алматинской области выявил признаки недобросовестной конкуренции в работе Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), сообщает Zakon.kz.

Поводом для проверки стали обращения потребителей ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции".

"По результатам рассмотрения в действиях ТОО установлены признаки недобросовестной конкуренции, допущенной при оформлении льготных абонементов для пользователей дороги".Пресс-служба АЗРК РК

В частности, установлено, что при оформлении льготных абонементов для физических лиц товариществом запрашивались дополнительные документы, в том числе – справка с указанием места регистрации транспортного средства.

Как отмечено, данное требование создавало дополнительные барьеры и препятствовало реализации права на оформление льготного абонемента, что могло повлиять на доступность услуги для пользователей и создать признаки ограничения конкуренции.

В итоге:

"На основании обнаруженных нарушений конкурентного законодательства департаментом в адрес товарищества было направлено уведомление о прекращении истребования дополнительных документов, не предусмотренных при оформлении льготного абонемента".

На сегодняшний день уведомление исполнено в полном объеме.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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