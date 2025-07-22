БАКАД упростил оформление льгот
Поводом для проверки стали обращения потребителей ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции".
"По результатам рассмотрения в действиях ТОО установлены признаки недобросовестной конкуренции, допущенной при оформлении льготных абонементов для пользователей дороги".Пресс-служба АЗРК РК
В частности, установлено, что при оформлении льготных абонементов для физических лиц товариществом запрашивались дополнительные документы, в том числе – справка с указанием места регистрации транспортного средства.
Как отмечено, данное требование создавало дополнительные барьеры и препятствовало реализации права на оформление льготного абонемента, что могло повлиять на доступность услуги для пользователей и создать признаки ограничения конкуренции.
В итоге:
"На основании обнаруженных нарушений конкурентного законодательства департаментом в адрес товарищества было направлено уведомление о прекращении истребования дополнительных документов, не предусмотренных при оформлении льготного абонемента".
На сегодняшний день уведомление исполнено в полном объеме.
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