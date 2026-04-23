#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Общество

Как отметят 7 и 9 Мая в Казахстане: в Минобороны рассказали о планах без парада

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 13:32 Фото: Zakon.kz/ Екатерина Елисеева
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената рассказал, как в Казахстане будут отмечать 7 и 9 Мая в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Он поделился, что в этом году парад не планируется, но запланированы мероприятия на 7 и 9 Мая в разных городах, областных и районных центрах.

"Анонсы будут опубликованы в СМИ. Планируются плац-концерты, показ военной техники и вооружения, развертывание полевых кухонь с солдатской кашей и приглашением ветеранов. Отдельные средства на проведение этих мероприятий не выделяются – их организуют акиматы на местах", – сказал заместитель министра обороны.

7 мая 2025 года в Астане состоялся военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. В тот день посмотреть масштабное и зрелищное мероприятие пришли сотни человек, не только астанчане, но и жители других регионов страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: