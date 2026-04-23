Как отметят 7 и 9 Мая в Казахстане: в Минобороны рассказали о планах без парада

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената рассказал, как в Казахстане будут отмечать 7 и 9 Мая в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Он поделился, что в этом году парад не планируется, но запланированы мероприятия на 7 и 9 Мая в разных городах, областных и районных центрах.

"Анонсы будут опубликованы в СМИ. Планируются плац-концерты, показ военной техники и вооружения, развертывание полевых кухонь с солдатской кашей и приглашением ветеранов. Отдельные средства на проведение этих мероприятий не выделяются – их организуют акиматы на местах", – сказал заместитель министра обороны.

7 мая 2025 года в Астане состоялся военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. В тот день посмотреть масштабное и зрелищное мероприятие пришли сотни человек, не только астанчане, но и жители других регионов страны.