1% от ВВП: на что направят увеличенные расходы Минобороны
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 9 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал увеличение расходов на оборону до 1% от ВВП, передает корреспондент Zakon.kz.
В частности, журналисты уточнили у него, на что именно будут направлены средства.
"Средства пойдут на модернизацию вооружения и закуп новых видов вооружения. Как вы знаете, сейчас производятся новые виды вооружения – в частности, беспилотные летательные аппараты. Также средства будут направлены на модернизацию авиационной техники и закуп военной техники противовоздушной обороны", – сказал Мустабеков.
Количество закупаемой техники замминистра не назвал, сославшись на военную тайну.
Ранее депутат Мажилиса Айгуль Куспан заявила об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии.
