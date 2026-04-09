Общество

1% от ВВП: на что направят увеличенные расходы Минобороны

Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:26 Фото: akorda.kz
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 9 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал увеличение расходов на оборону до 1% от ВВП, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты уточнили у него, на что именно будут направлены средства.

"Средства пойдут на модернизацию вооружения и закуп новых видов вооружения. Как вы знаете, сейчас производятся новые виды вооружения – в частности, беспилотные летательные аппараты. Также средства будут направлены на модернизацию авиационной техники и закуп военной техники противовоздушной обороны", – сказал Мустабеков.

Количество закупаемой техники замминистра не назвал, сославшись на военную тайну.

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:26
Масштабное военное мероприятие для молодежи с участием президента пройдет в Щучинске

Ранее депутат Мажилиса Айгуль Куспан заявила об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии.

Азамат Сыздыкбаев
Сенатор высказался о проблемных кредитах и реформе кредитных товариществ
Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году
"Иртыш" выступил с заявлением после технической победы над SD Family в Кубке Казахстана
