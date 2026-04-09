1% от ВВП: на что направят увеличенные расходы Минобороны

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 9 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал увеличение расходов на оборону до 1% от ВВП, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, журналисты уточнили у него, на что именно будут направлены средства. "Средства пойдут на модернизацию вооружения и закуп новых видов вооружения. Как вы знаете, сейчас производятся новые виды вооружения – в частности, беспилотные летательные аппараты. Также средства будут направлены на модернизацию авиационной техники и закуп военной техники противовоздушной обороны", – сказал Мустабеков. Количество закупаемой техники замминистра не назвал, сославшись на военную тайну. Материал по теме Масштабное военное мероприятие для молодежи с участием президента пройдет в Щучинске Ранее депутат Мажилиса Айгуль Куспан заявила об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии.

