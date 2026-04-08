Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года высказался о призыве в армию, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Мустабеков напомнил, что призыв начался 17 марта.

"Практически во всех регионах идет призыв. В настоящей призывной кампании планируется призвать более 21 тыс. человек, из них более 11 тыс. – в ряды Вооруженных сил. Это только на весенний призыв будет. В осенний призыв планируется призвать порядка 20 тыс. человек", – сказал он.

30 марта 2026 года сообщалось, что призыву подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.