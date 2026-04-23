Общество

В Астане проходит Европейская неделя иммунизации: врачи объясняют, чем опасен отказ от прививок

вакцинация, информация, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 16:34 Фото: пресс-служба Управления здравоохранения г. Астана
В крупном ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане в рамках Европейской недели иммунизации проходит информационная акция, направленная на повышение доверия к вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний, передает корреспондент Zakon.kz.

Акция проводится при участии представителей столичных поликлиник под координацией Управления здравоохранения Астаны совместно со Всемирной организацией здравоохранения. Встреча стартовала утром и продлится весь день. В рамках программы посетители торгово-развлекательного центра могут получить консультации медицинских специалистов, задать вопросы о национальном календаре прививок и узнать о механизмах действия вакцин.

"Главная цель — донести до населения важность иммунопрофилактики и развеять мифы, которые активно распространяются в интернете", – говорят организаторы.

Как рассказала руководитель Центра иммунопрофилактики при МЦОЗ Нуршай Азимбаева, Европейская неделя иммунизации проводится ежегодно и уже в ближайшее время может получить глобальный статус.

"Это еще раз подчеркивает важность иммунопрофилактики для сохранения жизни. Вакцинация помогает не только защитить здоровье населения, но и экономить государственные ресурсы. Ведь лечение инфекционных заболеваний может обойтись дороже", – отметила она.

По словам эксперта, одной из ключевых проблем остается рост отказов от вакцинации. Причина — недостоверная информация, распространяемая в социальных сетях. Если в 2021 году от прививок по стране отказались около 7 тыс. человек, то в 2025 году эта цифра выросла до 25 тыс. Только за первый квартал 2026 года от прививок отказались уже более 12 тыс. человек.

"Люди все чаще доверяют недостоверной информации из интернета о якобы вреде вакцин. В результате они начинают сомневаться и отказываются от прививок. А последствия отказа от вакцинации могут быть крайне тяжелыми. Речь идет не только о росте заболеваемости, но и о серьезных осложнениях. Так, корь может привести к слепоте и поражению головного мозга, включая развитие энцефалита. При этом эффективного лечения таких осложнений в мире не существует. К сожалению, ни одна страна не может вылечить такие последствия", – подчеркнула спикер.

Этим, по ее словам, и важны такие мероприятия: в рамках недели иммунизации врачи усиливают разъяснительную работу, чтобы донести до каждого родителя важность своевременной вакцинации.

Сегодня аналогичные мероприятия проходят и в других торгово-развлекательных центрах города. Цель – охватить как можно больше людей, донести до них достоверную информацию о вакцинации и сформировать осознанное отношение к вопросам иммунопрофилактики, особенно среди родителей с детьми.

23 апреля 2026 года Нуршай Азимбаева сообщила, что Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан соответствует рекомендациям ВОЗ, аналогичен графикам иммунизации большинства развитых стран.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
