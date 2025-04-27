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События

В Минздраве сделали важное заявление касательно прививок

вакцина, прививка, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 18:36 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения 27 апреля сообщило, что в Казахстане стартовала Европейская неделя иммунизации, которая пройдет с 27 апреля по 3 мая под лозунгом: "Добиться иммунизации для всех – в наших силах", передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, цель недели – напомнить, что вакцинация спасает жизни.

"Благодаря прививкам в Казахстане с 1996 года не регистрируется полиомиелит, с 2009 года – дифтерия. Заболеваемость эпидпаротитом снизилась более чем в 100 раз, гепатитом А – в 32 раза, гепатитом В – в 92 раза, краснухой – более чем в 2000 раз", – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что сегодня программа иммунизации охватывает защиту от 21 инфекции.

"Однако в последнее время отмечается эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости корью и коклюшем: 75% случаев по кори и 87% случаев по коклюшу приходится на детей, не получивших плановую вакцинацию", – говорится в пресс-релизе. 

С 2024 года в Национальный календарь добавлена вакцинация против ВПЧ для девочек 11-13 лет. На данный момент одной дозой привиты 133 169 девочек, двумя дозами – 21 194.

Ранее Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасного заболевания. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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