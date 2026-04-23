Раскрыта статистика по опасным болезням в Казахстане

Руководитель Центра иммунопрофилактики НЦОЗ Нуршай Азимбаева 23 апреля 2026 года на брифинге в СЦК сообщила о снижении заболеваемости казахстанцев рядом опасных болезней, передает корреспондент Zakon.kz.

Среди них эпидемический паротит, гепатиты А и В, а также краснуха.

"Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан соответствует рекомендациям ВОЗ, аналогичен графикам иммунизации большинства развитых стран. За последние 35 лет благодаря национальной политике иммунизации отмечено снижение заболеваемости эпидемическим паротитом – с 12 194 случаев в 1990 году до одного случая в 2025 году, вирусным гепатитом А – более чем в 80 раз, вирусным гепатитом В – более чем в 94 раза, краснухой – более чем в 180 раз", – сказала Азимбаева.

Врач заверила, что в стране поддерживается стабильно низкий уровень заболеваемости с регистрацией единичных случаев, в частности:

столбняка от 2 до 6 случаев в год;

не зарегистрированы случаи полиомиелита начиная с 1996 года;

дифтерии – с 2009 года.

Ранее мы писали о статистике заболеваемости казахстанских женщин раком шейки матки.