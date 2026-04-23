#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Шымкенте завершилась неделя, посвященная Национальному дню книги

Неделя книги в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 16:30 Фото: акимат Шымкента
В городе Шымкенте во Дворце "Қызғалдақ" подведены итоги недели культурных мероприятий "Путь к духовности – через книгу", приуроченной к Национальному дню книги.

Масштабный проект, реализованный в течение недели, объединил жителей города вокруг ценностей чтения и духовного развития и завершился на высоком организационном уровне.

Мероприятия были организованы при поддержке акимата города Шымкента. В рамках недели городские библиотеки стали открытыми площадками знаний и культуры. Проведены литературные вечера, книжные выставки, марафоны чтения, встречи с авторами, а также организованы зоны чтения под открытым небом. Данные форматы способствовали повышению интереса населения к книге и чтению. Особо отмечена высокая активность молодежи и рост интереса к классической и современной литературе.

Дополнительный импульс развитию читательской культуры придали вечерние и ночные квест-игры, литературные квизы и встречи в формате "свободного микрофона", представившие современные и востребованные форматы взаимодействия с аудиторией. Существенным дополнением программы стали показы фильмов на книжную тематику и работа книжных клубов.

В ходе торжественного итогового мероприятия были отмечены сотрудники библиотечной сферы. Особо подчеркнут их вклад в продвижение духовных ценностей и развитие культуры чтения. Церемония награждения стала важной частью мероприятия, повысив общественную значимость профессии.

С приветственным словом выступил председатель Шымкентского городского филиала Союза писателей Республики Казахстан Момбек Абдиакимулы, который отметил значимую роль книги в современном обществе. По его словам, Национальный день книги занимает особое место в укреплении духовного потенциала страны. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к чтению, в том числе к классической литературе и произведениям, поднимающим актуальные вопросы современности. Указанная тенденция получает широкое распространение среди молодежи.

Завершился вечер концертной программой, продемонстрировавшей взаимосвязь литературы и искусства. Музыкальные и театральные постановки стали ярким финальным акцентом мероприятия.

В целом реализованная инициатива подтвердила значимость книги как ключевого элемента духовного развития общества и придала дополнительный импульс популяризации культуры чтения. Книга остается важнейшей ценностью, способствующей укреплению интеллектуального потенциала нации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: