В Шымкенте завершилась неделя, посвященная Национальному дню книги

В городе Шымкенте во Дворце "Қызғалдақ" подведены итоги недели культурных мероприятий "Путь к духовности – через книгу", приуроченной к Национальному дню книги.

Масштабный проект, реализованный в течение недели, объединил жителей города вокруг ценностей чтения и духовного развития и завершился на высоком организационном уровне.

Фото: акимат Шымкента

Мероприятия были организованы при поддержке акимата города Шымкента. В рамках недели городские библиотеки стали открытыми площадками знаний и культуры. Проведены литературные вечера, книжные выставки, марафоны чтения, встречи с авторами, а также организованы зоны чтения под открытым небом. Данные форматы способствовали повышению интереса населения к книге и чтению. Особо отмечена высокая активность молодежи и рост интереса к классической и современной литературе.

Фото: акимат Шымкента

Дополнительный импульс развитию читательской культуры придали вечерние и ночные квест-игры, литературные квизы и встречи в формате "свободного микрофона", представившие современные и востребованные форматы взаимодействия с аудиторией. Существенным дополнением программы стали показы фильмов на книжную тематику и работа книжных клубов.

В ходе торжественного итогового мероприятия были отмечены сотрудники библиотечной сферы. Особо подчеркнут их вклад в продвижение духовных ценностей и развитие культуры чтения. Церемония награждения стала важной частью мероприятия, повысив общественную значимость профессии.

Фото: акимат Шымкента

С приветственным словом выступил председатель Шымкентского городского филиала Союза писателей Республики Казахстан Момбек Абдиакимулы, который отметил значимую роль книги в современном обществе. По его словам, Национальный день книги занимает особое место в укреплении духовного потенциала страны. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к чтению, в том числе к классической литературе и произведениям, поднимающим актуальные вопросы современности. Указанная тенденция получает широкое распространение среди молодежи.

Завершился вечер концертной программой, продемонстрировавшей взаимосвязь литературы и искусства. Музыкальные и театральные постановки стали ярким финальным акцентом мероприятия.

Фото: акимат Шымкента

В целом реализованная инициатива подтвердила значимость книги как ключевого элемента духовного развития общества и придала дополнительный импульс популяризации культуры чтения. Книга остается важнейшей ценностью, способствующей укреплению интеллектуального потенциала нации.